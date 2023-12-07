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В Минфине не рассматривают вариант покрытия долгов «Почты России» за счет ФНБ

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#Почта России #экономика

Минфин не изучает возможность покрытия долгов "Почты России" за счет средств Фонда национального благосостояния.

Минфин РФ не рассматривает вариант покрытия долгов "Почты России" за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), - рассказал источник в финансово-экономическом блоке правительства в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!".

Замгендиректора "Почты России" Елена Степина в октябре сообщала, что компании нужна докапитализация в размере 20–30 млрд рублей для оптимизации деятельности. Она предлагала выдать льготные кредиты из ФНБ на 20 млрд рублей.

В прошлом году "Почта России" получила убыток в размере 30,4 млрд рублей. Долг компании составил 133 млрд рублей, при этом большая часть "не имеет источников возврата и погашения". По данным "Ъ", правительство прорабатывает новые меры поддержки для работы наиболее убыточных отделений "Почты России". Минцифры, в частности, просит региональные власти оценить возможность закрытия части офисов в городах с населением более 10 тысяч, чтобы средства от сдачи помещений в аренду направить на поддержку точек в селах.

В марте глава Минцифры РФ Максут Шадаев предложил разработать законопроект, предусматривающий предоставление "Почте России" компенсаций за оказание социально значимых услуг почтовой связи в сельской местности, которые носят убыточный характер.

Позднее сама компания выступила с инициативой о взимании с игроков рынка e-commerce с годовой выручкой от 1 млрд рублей инфраструктурного платежа в размере 0,5% от их квартального оборота.

Идея вызвала резкую критику участников рынка электронной торговли. После продолжительных споров точку в дискуссии поставил Мишустин, отклонив идею об инфраструктурном платеже, - передает "Интерфакс".


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#Почта России #экономика

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