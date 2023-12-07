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35 минут назад

В ЦБ РФ повысили прогноз по прибыли банков за 2023 год до 3,3 трлн рублей

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#экономика #прибыль

В Центробанке России заявили, что прибыль российских банков за 2023 год составит около 3,3 трлн рублей.

Прибыль банков по итогам 2023 года составит 3,3 трлн рублей несмотря на рост ставок, - говорится в аналитическом обзоре Центробанка России.

Уточняется, что по итогам девяти месяцев текущего года прибыль составила 2,6 трлн рублей, тогда как в прошлом году за тот же период банковский сектор демонстрировал убытки в 0,8 трлн рублей.

По данным аналитиков регулятора, результат обеспечили три фактора: рост основных доходов на фоне активного расширения кредитования, доход от валютной переоценки после значительного убытка в 2022 году и низкие расходы на резервы.

В следующем году банки, согласно новому прогнозу регулятора, должны заработать 2,1-2,6 трлн рублей.

Ранее Банк России ожидал прибыль сектора в следующем году в диапазоне 1,8-2,3 трлн рублей.

ЦБ РФ повысил прогноз по чистой процентной марже банков на 2023 год до 4,5-4,7% с 4,1-4,5% ранее, сохранил прогноз на 2024 год на уровне 4,0-4,4%.

Стоимость риска по корпоративному портфелю банков в 2023 году прогнозируется в диапазоне 0,6-0,8% (0,8-1,2% ранее), в 2024 году - 0,8-1,2% (1,0-1,3% ранее). Этот показатель по розничному портфелю в 2023 году прогнозируется на уровне 1,8-2,0% (2,1-2,4% ранее), прогноз на 2024 год сохранен на уровне 2,0-2,4%, - передает "Интерфакс".
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#экономика #прибыль

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