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Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года
Выборы президента Российской Федерации в 2024 году состоятся 17 марта.
Совет Федерации на заседании в7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ - они пройдут 17 марта.
"По сути, этим решением дается старт начала предвыборной кампании", - заявила на заседании спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
Согласно закону, выборы президента России назначаются верхней палатой парламента не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования на выборах президента РФ является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих общих выборах главы государства, - передает "Интерфакс".
Но если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, или это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье.
Второе воскресенье марта в следующем году выпадает на 10-е число и завершает неделю, включающую праздничный день 8 марта. Поэтому выборы назначаются на следующее воскресенье - 17 марта.
"Предстоящие выборы без преувеличения можно назвать историческими. Они определяют вектор нашего развития, наш путь в переломный период, в крутое время тектонических изменений для всего человечества", — отметила Матвиенко.
Она подчеркнула, что задача государства — оправдать доверие общества и не допустить даже малейших нарушений, провокаций или ошибок, - пишут "Известия".
"По сути, этим решением дается старт начала предвыборной кампании", - заявила на заседании спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
Согласно закону, выборы президента России назначаются верхней палатой парламента не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования на выборах президента РФ является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих общих выборах главы государства, - передает "Интерфакс".
Но если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, или это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье.
Второе воскресенье марта в следующем году выпадает на 10-е число и завершает неделю, включающую праздничный день 8 марта. Поэтому выборы назначаются на следующее воскресенье - 17 марта.
"Предстоящие выборы без преувеличения можно назвать историческими. Они определяют вектор нашего развития, наш путь в переломный период, в крутое время тектонических изменений для всего человечества", — отметила Матвиенко.
Она подчеркнула, что задача государства — оправдать доверие общества и не допустить даже малейших нарушений, провокаций или ошибок, - пишут "Известия".