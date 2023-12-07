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20 минут назад
В результате стрельбы в гимназии в Брянске пострадали 5 человек
Еще двое погибли.
Утром 7 декабря в брянскую полицию поступило сообщение о стрельбе в гимназии № 5.
По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали пять человек. После этого девушка покончила с собой. Одна из раненых одноклассниц также скончалась от полученных ран. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются, - говорится в сообщении брянской полиции.
Как утверждает Telegram-канал Mash, еще один раненый учащийся был доставлен в больницу. Кроме того, госпитализация потребовалась 14-летнему восьмикласснику.
По предварительным данным, гимназистка пронесла дробовик отца в учебное заведение и открыла стрельбу на уроке биологии.
Сейчас на месте происшествия работают все оперативные службы.
По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали пять человек. После этого девушка покончила с собой. Одна из раненых одноклассниц также скончалась от полученных ран. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются, - говорится в сообщении брянской полиции.
Как утверждает Telegram-канал Mash, еще один раненый учащийся был доставлен в больницу. Кроме того, госпитализация потребовалась 14-летнему восьмикласснику.
По предварительным данным, гимназистка пронесла дробовик отца в учебное заведение и открыла стрельбу на уроке биологии.
Сейчас на месте происшествия работают все оперативные службы.