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42 минуты назад

Липчане жалуются на очередь в военкомате: это объясняют сезонностью

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#военкомат
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Липчане жалуются на очередь в военкомате: это объясняют сезонностью

В военкомате ажиотаж связывают с традиционной сезонностью и возросшей нагрузкой.

В редакцию GOROD48 прислали фотографию очереди в военкомате на улице Московской в Липецке.

«Люди говорят, по два-три дня в очередях стоят, не могут сдать документы и встать на воинский учет или сняться с него. Одно окно работает! Проблема актуальна уже больше недели, если не месяц. Ну тут и на фото всё видно», — прокомментировал снимок его автор.

Хотя на фото  — и не так уж много людей. Военный комиссар Липецк Дмитрий Горкин назвал историю о двух-трёхдневных очередях в военкомате провокацией и недовольством отдельно взятого человека, который почему-то решил раскачать ситуацию. Хотя Дмитрий Горкин признал, что сейчас нагрузка на сотрудников военкомата большая. Но они успешно справляются. 

— Вторник у нас не приёмный день, может, вчера и сегодня пришло чуть больше людей, чем обычно. Наша пропускная способность — 50 человек в день. Мы принимаем до 100. На приёме работают два окна, четыре человека. Ситуация с наплывом людей в военкомате связанна с сезонностью: сейчас приходят вставать на воинский учёт демобилизованные ребята, которые ушли на срочную службу в прошлый осенний призыв. Такая ситуация традиционно в декабре и в апреле-мае. В этом году к сезонному наплыву посетителей добавилась и возросшая нагрузка на военный комиссариат, связанная с работой по постановке мигрантов на воинский учёт, работе с предприятиями. Также появилась и другая новая задача: мы проводим профилактические беседы по агитации на контрактную службу, — рассказал Дмитрий Горкин.
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#военкомат
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