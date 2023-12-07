В России

15 минут назад

В Бурятии при взлете загорелся двигатель грузового самолета Ту-204

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#самолет
Двигатель загорелся у грузового самолета Ту-204 во время взлета в аэропорту Улан-Удэ, машину посадили, пострадавших нет, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

"В аэропорту Байкал при взлете грузового самолета Ту-204 авиакомпании "Авиастар-Ту" загорелся двигатель. Самолет совершил посадку. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.

Грузовой самолет Ту-204 при взлете в Улан-Удэ загорелся из-за помпажа двигателя, - пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

В результате самолёт сбросил топливо и успел совершить посадку. Все службы аэропорта были приведены в готовность. Причину возгорания определит комиссия, - подчеркнул губернатор.

Как уточнила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет выполнял грузовой рейс в китайский город Чжанчжоу. Возгорание левого двигателя удалось потушить, никто из пяти находившихся на борту членов экипажа не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.

Аэропорт Улан-Удэ работает в штатном режиме.

"Авиастар-ТУ" — российская авиакомпания, оказывающая полный спектр услуг по авиаперевозке грузов. В парке компании Ту-204С и Boeing 757-200F.

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#самолет

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