В Бурятии при взлете загорелся двигатель грузового самолета Ту-204

Двигатель загорелся у грузового самолета Ту-204 во время взлета в аэропорту Улан-Удэ, машину посадили, пострадавших нет, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.



"В аэропорту Байкал при взлете грузового самолета Ту-204 авиакомпании "Авиастар-Ту" загорелся двигатель. Самолет совершил посадку. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.



Грузовой самолет Ту-204 при взлете в Улан-Удэ загорелся из-за помпажа двигателя, - пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.



В результате самолёт сбросил топливо и успел совершить посадку. Все службы аэропорта были приведены в готовность. Причину возгорания определит комиссия, - подчеркнул губернатор.



Как уточнила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет выполнял грузовой рейс в китайский город Чжанчжоу. Возгорание левого двигателя удалось потушить, никто из пяти находившихся на борту членов экипажа не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.



Аэропорт Улан-Удэ работает в штатном режиме.



"Авиастар-ТУ" — российская авиакомпания, оказывающая полный спектр услуг по авиаперевозке грузов. В парке компании Ту-204С и Boeing 757-200F.



