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В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7

23
#землетрясение

По информации Европейского сейсмоцентра, магнитуда землетрясения составила 5,7. Эпицентр сейсмического явления находился в Каспийском море.

Эпицентр землетрясения магнитудой 5, произошедшего в Азербайджане, находился в Каспийском море, толчки ощущались в Баку и других городах страны, - передает ТАСС со ссылкой на Национальную сейсмологическую службу Академии наук Азербайджана.

"Магнитуда толчков составила 5, эпицентр находился в азербайджанском секторе Каспийского моря на глубине 68 км. Землетрясение ощущалось в Баку и ряде других населенных пунктов", - уточнили в службе. Изначально Национальная сейсмологическая служба сообщала о землетрясении непосредственно в Баку.

В свою очередь Европейско-средиземноморский сейсмологический центр информировал, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Каспийском море. Эпицентр, по его данным, находился в 62 км к северо-западу от города Сумгаит с населением около 265 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 27 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

В МЧС Азербайджана позже заявили, что землетрясение не привело к разрушениям в Баку. "Подземные толчки ощущались в Баку и окрестностях города. Сообщений о каких-либо разрушениях или пострадавших в этой связи не поступало", - сообщила пресс-служба ведомства.
23
#землетрясение

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