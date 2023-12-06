На Сырском Руднике светофор работал для машин, а пешеходов игнорировал

Сотрудники «Горсвета» сообщили, что проблема решена

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«Не так давно поставили наконец-то светофор на перекрестке конечной остановки Сырского Рудника. И все были счастливы — наконец-то стало безопасно переходить дорогу. В первую очередь просили его ради детей. Но очень скоро светофор отрегулировали таким образом, что невозможно дождаться зеленого света пешеходам. Несколько циклов (4 или 5) он горит для машин и только потом для людей. Есть кнопки, но нажатие ничего не меняет. Сначала «красный человечек» отсчитывает таймер от 60 до 0, думаешь, будет сейчас зеленый. Но опять загорается красный таймер и отчитывает от 60 до 0. Потом опять и опять. Люди думают, что просто сломан и зеленого не дожидаются, идут на красный! Особенно дети! Нигде в городе не попадалось такого светофора! Верните человеческие настройки, чтобы не вводить пешеходов в заблуждение! Или уберите светофор! Он с такими настройками еще опаснее для жизни детей!», — написала GOROD48 жительница Липецка.



В мэрии нам сообщили, что сегодня бригада «Горсвета» проблему устранили. Но затем перестала работать кнопка.



— Сейчас ее отключили, переведя светофор в жесткий режим. Без ожидания вызова с кнопки, светофор переключается самостоятельно с транспортной на пешеходную фазу, — сообщили в администрации Липецка.