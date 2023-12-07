Невиданный обвал цен на недвижимость в Липецке!

Пока жители Липецка готовятся к снежным зимним праздникам, рынок недвижимости города оказался на грани кардинальных изменений. С 1 декабря мир новостроек переживает шок - цены на квартиры падают с невероятной скоростью. Но что стоит за этим обвалом и почему сейчас нужно действовать?

Первую неделю декабря рынок недвижимости пестрит одним важным заявлением, сделанным Минфином России о том, что с 1 января высока вероятность подъема первоначального взноса по льготной ипотеке до 30%! Напомним, что на данный момент первоначальный взнос составляет 20%.

Ужесточение условий выдачи льготной ипотеки рассматривается на фоне быстрого роста кредитования и повышения цен на жилье.

Это и понятно, текущие реалии льготных ипотечных программ для «первички» варьируются от 4.8% и до 8%* годовых. Стандартные же ставки достигают 18%*.

Эти процессы запустили механизмы скидок и акций в офисах застройщиков города. Так, один из ведущих застройщиков ГК Ремстройсервис предлагает целый пул Новогодних скидок на свои объекты.

Например, во всем известном Romanovo city действуют скидки в 5 000 рублей* с каждого квадратного метра на многоквартирные кирпичные дома. На пересчёт сумма скидки составит практически 400 000 рублей.





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Важно помнить, что предложения действуют до конца 2023 года.



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Если вспомнить, в сентябре правительство России уже повышало первоначальный взнос для льготных кредитов с 15 до 20% от цены договора, но это не привело к существенному замедлению выдач ипотеки.

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Всё это говорит лишь о том, что сейчас отличный промежуток времени, чтобы решиться на покупку новой квартиры по ценам 2023 года с выгодными ипотечными программами.

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*Ставка от 8% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Господдержка 2020» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика – партнера Банка: Застройщик ООО СЗ «МКД РОМАНОВО», при первоначальном взносе от 20,1% от стоимости кредитуемого жилого помещения при оформлении Домклик Плюс*.

При отказе заемщика от Домклик Плюс* на первый и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых.

Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 000 000 руб - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 руб при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ.

Дополнительные расходы: пакет услуг Домклик Плюс*, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной.

Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 06.12.23 по 31.12.23 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

* Диапазоны ПСК по каждой ипотечной программе находятся на сайте Сбербанка по ссылке https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/pdf/usloviya_predostavleniya_kreditov.pdf

* Пакет Домклик Плюс включает снижение ставки на 1%1, доступ к развлекательным приложениям и сервисам покупок с помощью подписки СберПрайм2, подключение к программе страхования3, а также дополнительно можно получить скидку до 15% на полезные сервисы Домклик4, которые помогут безопасно купить или продать недвижимость

Услуга ПАО Сбербанк «Своя ставка Плюс» по кредиту — клиенту предоставляется дисконт к процентной ставке по кредиту в соответствии с действующими в ПАО Сбербанк условиями, установленными на дату одобрения заявки на получение кредита. Подробнее об условиях на сайте www.sberbank.ru Подписка СберПрайм— услуги АО «ЦПЛ» (ОГРН 1117746689840, г. Москва) по организации и обеспечению предоставления физлицам, заключившим Договор о Подписке СберПрайм, доступа к комплексу сервисов партнеров Подписки СберПрайм (включая поощрение, доступное в рамках уникальных маркетинговых акций партнеров Подписки СберПрайм). О Подписке СберПрайм — https://www.sberbank.com/sberprime . Страхование на случай смерти застрахованного лица в течение срока страхования или установления застрахованному лицу в течение срока страхования 1 или 2 группы инвалидности в рамках Программы страхования «Страхование жизни и здоровья для клиентов по пакету услуг «Домклик Плюс», Услуга предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование жизни», ИНН: 7744002123, г. Москва. Лицензия на осуществление страхования СЖ № 3692 (вид деятельности — добровольное страхование жизни), Лицензия на осуществление страхования СЛ № 3692 (вид деятельности — добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни) выданы Банком России без ограничения срока действия. Программа добровольного страхования «Страхование жизни и здоровья для клиентов по пакету услуг «Домклик Плюс» размещена на сайте https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/person/programma_strahovaniya_domklik_plus.pdf3 Услуги предоставляются ООО «Домклик», Москва, 121170, Кутузовский проспект д.32 к.1, ОГРН 1157746652150. С подробностями предоставления скидок можете ознакомиться https://domclick.ru/fs/public/docs/privacy/Правила-акции_Пакет-услуг-Домклик-Плюс_Скидки-на-услуги-Домклик.pdf . Акция действительна с 20.06.2023 по 30.06.2024 включительно.

Подробнее о пакете услуг Домклик Плюс: http://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/domklick_plus

**Ставка от 15,1% годовых доступна на срок кредитования от 12 до 360 месяцев в рамках программ ПАО Сбербанк «Приобретение строящегося жилья» и «Акция для застройщиков» при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика – партнера Банка: Застройщик ООО СЗ «МКД РОМАНОВО», при первоначальном взносе от 20,1% от стоимости кредитуемого жилого помещения, сроке кредита от 12 до 360 месяцев, при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации», а также при оформлении Домклик Плюс*.

При отказе заемщика от Домклик Плюс на первый и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. При отказе заемщика от услуги «Сервис электронной регистрации» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых, при первоначальном взносе менее 20,1% (минимальное требование от 15,1%) процентная ставка кредита увеличивается на 1%. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 100 млн руб.



Дополнительные расходы: пакет Домклик Плюс, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной.

Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 06.12.23 по 31.12.23 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

* Диапазоны ПСК по каждой ипотечной программе находятся на сайте Сбербанка по ссылке https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/pdf/usloviya_predostavleniya_kreditov.pdf

* Пакет Домклик Плюс включает снижение ставки на 1%1, доступ к развлекательным приложениям и сервисам покупок с помощью подписки СберПрайм2, подключение к программе страхования3, а также дополнительно можно получить скидку до 15% на полезные сервисы Домклик4, которые помогут безопасно купить или продать недвижимость

Услуга ПАО Сбербанк «Своя ставка Плюс» по кредиту — клиенту предоставляется дисконт к процентной ставке по кредиту в соответствии с действующими в ПАО Сбербанк условиями, установленными на дату одобрения заявки на получение кредита. Подробнее об условиях на сайте www.sberbank.ru Подписка СберПрайм— услуги АО «ЦПЛ» (ОГРН 1117746689840, г. Москва) по организации и обеспечению предоставления физлицам, заключившим Договор о Подписке СберПрайм, доступа к комплексу сервисов партнеров Подписки СберПрайм (включая поощрение, доступное в рамках уникальных маркетинговых акций партнеров Подписки СберПрайм). О Подписке СберПрайм — https://www.sberbank.com/sberprime . Страхование на случай смерти застрахованного лица в течение срока страхования или установления застрахованному лицу в течение срока страхования 1 или 2 группы инвалидности в рамках Программы страхования «Страхование жизни и здоровья для клиентов по пакету услуг «Домклик Плюс», Услуга предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование жизни», ИНН: 7744002123, г. Москва. Лицензия на осуществление страхования СЖ № 3692 (вид деятельности — добровольное страхование жизни), Лицензия на осуществление страхования СЛ № 3692 (вид деятельности — добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни) выданы Банком России без ограничения срока действия. Программа добровольного страхования «Страхование жизни и здоровья для клиентов по пакету услуг «Домклик Плюс» размещена на сайте https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/person/programma_strahovaniya_domklik_plus.pdf3 Услуги предоставляются ООО «Домклик», Москва, 121170, Кутузовский проспект д.32 к.1, ОГРН 1157746652150. С подробностями предоставления скидок можете ознакомиться https://domclick.ru/fs/public/docs/privacy/Правила-акции_Пакет-услуг-Домклик-Плюс_Скидки-на-услуги-Домклик.pdf . Акция действительна с 20.06.2023 по 30.06.2024 включительно.

Подробнее о пакете услуг Домклик Плюс: http://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/domklick_plus

***Диапазоны значений полной стоимости кредита: от 4,882% до 5,938%.

Ставка 2,8% годовых устанавливается по ипотечному кредиту (далее – кредит), соответствующему постановлению Правительства РФ от 30.04.2022 № 805, на приобретение жилья, находящегося на территории Липецкой области, по договору участия в долевом строительстве или договору купли-продажи у застройщика, при одновременном соблюдении следующих условий: 1) заключение кредитного договора - не позднее 31.12.2024 (вкл.); 2) заемщики – граждане РФ, не более 4 человек в возрасте от 21 лет до 70 лет (вкл.) на момент полного погашения кредита, хотя бы один из которых соответствует одновременно следующим требованиям: 2.1) возраст на дату заключения кредитного договора – до 50 лет (вкл.); 2.2) постоянное место жительства на территории Липецкой области; 2.3) основное место работы - организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий, аккредитованной Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, зарегистрированной в Липецкой области; 2.4.) подтверждение доходов через СФР; 2.5) Дополнительно для заемщиков в возрасте от 36 до 50 лет (включительно) на дату заключения кредитного договора средняя заработная плата заемщика в Организации в течение не менее чем 3 календарных месяцев, предшествовавших дате обращения за получением кредита (с учетом налога на доходы физических лиц) - от 70 тыс. рублей.

При отсутствии личного страхования заемщика процентная ставка увеличивается на 0,2 п.п. относительно указанных выше процентных ставок на условиях кредитного договора.

Первоначальный взнос: от 20,01% - при приобретении квартиры; Сумма кредита: от 500 тыс. руб. до 6 млн. руб. (включ.). Срок кредита: от 3 до 9 лет (с учетом п. 2) выше). Погашение: ежемесячными равными платежами. Обеспечение: залог прав требований по ДДУ (на этапе строительства), залог кредитуемого объекта недвижимости с оформлением закладной. С первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором: а) Банку стало известно о факте истечения 6 месяцев после прекращения заемщиком работы в Организации, и при отсутствии у Банка до истечения указанного срока сведений о трудоустройстве заемщика в эту же или иную Организацию, или б) Банк уведомил заемщика об отказе Банку в возмещении недополученных доходов по кредитному договору, заключенному с данным заемщиком, ставка определяется как ключевая ставка Банка России на дату заключения кредитного договора, увеличенная на 2,5 п.п. Расходы: премия по договорам страхования, проведение оценки залога, регистрационные действия, расчеты с контрагентом, иные расходы в связи с приобретением недвижимости и оформлением ипотеки.

Кредит предоставляется АО «Банк ДОМ.РФ», универсальная лицензия Банка России № 2312 от 19.12.2018. Подробные условия предоставления, использования и возврата кредитов размещены на официальном сайте банка: domrfbank.ru. Информация актуальна по состоянию на 16.11.2023. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.

*Романова Смарт

Застройщики: ООО СЗ «МКД РОМАНОВО» и ООО СЗ «АИСТТАУЭР» Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

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