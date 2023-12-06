12 минут назад
Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от имени ведомства
В ведомстве заявили, что россияне стали получать фальшивые письма якобы от Комитета информационной и правовой безопасности при Роскомнадзоре, которого в действительности не существует.
"Наши подписчики сообщают о получении фальшивых писем якобы от "Комитета информационной и правовой безопасности" при Роскомнадзоре. Рассылка производится с электронных адресов в формате name@rkn.expert", - говорится в Телеграм-канале ведомства.
"Информируем, что такого комитета не существует, а для рассылки официальных писем Роскомнадзор использует почту только в формате name@rkn.gov.ru", - отметили в РКН.
В ведомстве попросили пользователей быть бдительными, так как "мошенники не дремлют".