Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от имени ведомства

В ведомстве заявили, что россияне стали получать фальшивые письма якобы от Комитета информационной и правовой безопасности при Роскомнадзоре, которого в действительности не существует.





"Наши подписчики сообщают о получении фальшивых писем якобы от "Комитета информационной и правовой безопасности" при Роскомнадзоре. Рассылка производится с электронных адресов в формате



"Информируем, что такого комитета не существует, а для рассылки официальных писем Роскомнадзор использует почту только в формате



В ведомстве попросили пользователей быть бдительными, так как "мошенники не дремлют". Роскомнадзор (РКН) предупредил о мошеннической рассылке фальшивых писем от имени якобы существующего при нем комитета."Наши подписчики сообщают о получении фальшивых писем якобы от "Комитета информационной и правовой безопасности" при Роскомнадзоре. Рассылка производится с электронных адресов в формате name@rkn.expert ", - говорится в Телеграм-канале ведомства "Информируем, что такого комитета не существует, а для рассылки официальных писем Роскомнадзор использует почту только в формате name@rkn.gov.ru ", - отметили в РКН.В ведомстве попросили пользователей быть бдительными, так как "мошенники не дремлют".