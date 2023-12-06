В России

12 минут назад

Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от имени ведомства

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#фейк #Роскомнадзор

В ведомстве заявили, что россияне стали получать фальшивые письма якобы от Комитета информационной и правовой безопасности при Роскомнадзоре, которого в действительности не существует.

Роскомнадзор (РКН) предупредил о мошеннической рассылке фальшивых писем от имени якобы существующего при нем комитета.

"Наши подписчики сообщают о получении фальшивых писем якобы от "Комитета информационной и правовой безопасности" при Роскомнадзоре. Рассылка производится с электронных адресов в формате name@rkn.expert", - говорится в Телеграм-канале ведомства.

"Информируем, что такого комитета не существует, а для рассылки официальных писем Роскомнадзор использует почту только в формате name@rkn.gov.ru", - отметили в РКН.

В ведомстве попросили пользователей быть бдительными, так как "мошенники не дремлют".
21
#фейк #Роскомнадзор

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