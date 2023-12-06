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сегодня, 14:47

Госдума приняла закон о запрете мобильников в школе

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#мобильники #школа

Законопроект о запрете использования телефонов в школах принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях.

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон о совершенствовании взаимодействия участников образовательного процесса. Его авторами выступили депутаты от всех фракций, - сообщается на сайте Госдумы.

Согласно закону, телефоны можно будет использовать только в экстренных ситуациях, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся, работников образовательной организации, без каких-либо оговорок.

Уточняется, что родители и учителя просили поддержать эту норму.

Кроме того, в школы будет возвращен урок труда как обязательный предмет.

"Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребёнку прививать трудолюбие, то в будущем у него всё будет хорошо", - заявил в своем Телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, принятые решения повысят качество образования наших детей.
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#мобильники #школа

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