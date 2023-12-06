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25 минут назад

НЛМК начал выпуск проката с дифференцированным цинковым покрытием

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#НЛМК
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НЛМК начал выпуск проката с дифференцированным цинковым покрытием

Новолипецкий металлургический комбинат разработал и внедрил технологию производства проката с дифференцированным цинковым покрытием, которая предполагает сокращение расхода цинка на квадратный метр стальной полосы, что позволяет предложить клиентам повышение эффективности проката с защитным покрытием.

Дифференцированное цинковое покрытие имеет разную толщину цинка на противоположных сторонах стальной полосы. Эта характеристика востребована в производстве продукции, где жесткие требования к защитным свойствам поверхности предъявляются только к лицевой стороне проката (кровельные элементы, вентиляционные коробы, карнизы и другие металлоконструкции).

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