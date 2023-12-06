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Затяжной кашель назвали симптомом микоплазменной инфекции

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#здоровье #кашель

Врач-инфекционист Кулеш назвала симптомом микоплазменной инфекции затяжной кашель.

В России выявили случаи микоплазменной инфекции, - сообщили в Роспотребнадзоре. В Китае из-за нее болеют тысячи детей в возрасте от 3 до 7 лет. Вспышка инфекции бушует в Пекине, а также в Тяньцзине, где детская больница принимает 13 тысяч пациентов за день. В Комиссии здравоохранения КНР такие показатели считают рекордными. В России речь пока идет о единичных случаях, однако в Санкт-Петербурге отметили необычный рост детской заболеваемости, в том числе — случаи микоплазменной пневмонии, - пишет Lenta.ru.

Инфекционист Вероника Кулеш заявила, что чаще всего у человека во время микоплазменной инфекции повышается температура, появляется утомляемость и затяжной кашель.

Директор по лабораторной медицине и производству лаборатории "ЛабКвест" Любовь Станкевич добавила, что заболевание может протекать волнами.

"За две-три недели наступает волнообразное улучшение, и в этот период ребенок может отправиться в школу или детский сад и заражать других", — отметила эксперт.

По ее словам, микоплазменная инфекция неуязвима к некоторым антибиотикам. Глава центра превосходства "Персонифицированная медицина" Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов указал, что прежде всего это касается антибиотиков группы макролидов.

Болезнь может проявляться в разных формах от поражения верхних дыхательных путей до проблем с мочеполовой системой, - отметил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

В Роспотребнадзоре заверили, что ситуация с респираторными заболеваниями в России полностью контролируется, все случаи инфицирования, в том числе в коллективах, активно расследуются.

Тем временем в регионах России в целом растет детская заболеваемость различными инфекциями, а представители комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга считают ситуацию необычной. В детской клинической больнице № 5 имени Филатова микоплазменную инфекцию обнаружили у каждого третьего ребенка с проявлениями острых респираторных заболеваний (ОРЗ).

Главный внештатный детский инфекционист комздрава Санкт-Петербурга Елена Дондурей заявила, что у каждого второго-третьего пациента с ОРВИ в стационаре пневмония, причем в 50-80% случаев — микоплазменная, раньше такого не было.

В петербургском комитете пояснили, что госпитализация пациентов в инфекционные стационары за неделю выросла почти на 17%.

В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко, оценивая эпидемиологическую ситуацию в России, сообщил, что микоплазменная инфекция, случаи заражения которой регистрируются, абсолютно управляемая.

Министр подчеркнул, что в стране имеется достаточное количество препаратов. Мурашко заметил, что науке известна диагностика микоплазменной инфекции, ее течение и клинические проявления.
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#здоровье #кашель

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