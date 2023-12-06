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24 минуты назад
На заводах «Вертолетов России» нашли поддельные детали
На заводе в Казани нашли резину с поддельными паспортами качества, заведено уголовное дело.
На Казанском вертолетном заводе (КВЗ, входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех") выявлены факты использования резины с поддельными паспортами качества. Из нее могли изготовить прокладки для топливной системы российских вертолетов "Ансат" и Ми-8МТВ-1 (гражданская версия). Это следует из двух директив летной годности (ДЛГ), изданных Росавиацией в конце октября – начале ноября, - пишут "Известия".
В пресс-службе Росавиации сообщили, что выполнение директив находится на контроле территориальных управлений агентства.
На вертолетах резиновые прокладки применяются в качестве уплотнения для герметизации стыков и недопущения протечки топлива, - пояснил инженер-вертолетчик в одной из авиатранспортных компаний. Эксплуатация изделия из некачественного материала могла привести к их разрушению на мелкие фрагменты и засорению топливной системы вертолета — насосов и фильтров двигателей, - указано в ДЛГ. Так, загрязнение фильтров приводит к топливному голоданию двигателей и, как следствие, их отключению в полете, - объяснил авиаинженер.
В целях обеспечения безопасности полетов Росавиация двумя директивами временно приостановила эксплуатацию 37 вертолетов 2022 года выпуска — 27 Ми-8МТВ-1 и десяти "Ансат-СК" (модификация для санитарной авиации), - рассказали в пресс-службе. Дополнительно регулятор оповестил разработчиков и изготовителей вертолетов, Минпромторг, МЧС и эксплуатантов этих типов воздушных судов, - уточнили в Росавиации.
Уточняется, что под ДЛГ попали 18 машин Национальной службы санитарной авиации ("дочка" "Ростеха"), четыре — "Авиалесоохраны", по два — авиационной компании "Ямал", "Газпромавиа" и "КрасАвиа", по одному — "Конверс Авиа", "Арго", "Дальнереченск Авиа", Камчатского авиапредприятия, оставшиеся пять — других эксплуатантов.
Директивы предписывают выполнение работ по проверке и замене прокладок на новые, промывке топливной системы, наземной гонке двигателей и последующему контрольному облету. В настоящее время примерно на 80% вертолетах эти работы уже выполнены, и они уже вернулись к полетам, - сообщили в Росавиации. Там не уточнили, на скольких машинах были обнаружены продукты разрушения резиновых прокладок.
Поставщик резиновых пластин для прокладок на КВЗ был выбран в ходе закупочных процедур, - рассказали в "Ростехе", не раскрыв название компании. По словам близкого к КВЗ источника, контрафактный материал был поставлен на завод еще в августе 2022 года.
По словам топ-менеджера в одной из вертолетных компаний, есть всего два варианта происхождения поддельной резины. Первый — ее изготовили, забраковали, но вместо того чтобы утилизировать или переработать, кто-то в корыстных целях оформил на такой материал паспорт качества.
— Второй вариант — наиболее вероятный. У резины есть срок годности/хранения (обычно пять лет), после которого ее свойства ухудшаются — она становится менее эластичной и ломкой. После окончания сроков хранения она списывается и утилизируется. Затем на такую резину оформляют другой паспорт качества и выдают ее за новую, — считает он.
Отмечается, что дефект материала выявила заводская служба качества, а проведенные дополнительные испытания только подтвердили неаутентичность продукции. После этого изделия были помещены в изолятор брака, а использованная до испытаний продукция изъята из производственных цехов и заменена на готовых вертолетах, - пояснили в "Ростехе".
В пресс-службе Росавиации сообщили, что выполнение директив находится на контроле территориальных управлений агентства.
На вертолетах резиновые прокладки применяются в качестве уплотнения для герметизации стыков и недопущения протечки топлива, - пояснил инженер-вертолетчик в одной из авиатранспортных компаний. Эксплуатация изделия из некачественного материала могла привести к их разрушению на мелкие фрагменты и засорению топливной системы вертолета — насосов и фильтров двигателей, - указано в ДЛГ. Так, загрязнение фильтров приводит к топливному голоданию двигателей и, как следствие, их отключению в полете, - объяснил авиаинженер.
В целях обеспечения безопасности полетов Росавиация двумя директивами временно приостановила эксплуатацию 37 вертолетов 2022 года выпуска — 27 Ми-8МТВ-1 и десяти "Ансат-СК" (модификация для санитарной авиации), - рассказали в пресс-службе. Дополнительно регулятор оповестил разработчиков и изготовителей вертолетов, Минпромторг, МЧС и эксплуатантов этих типов воздушных судов, - уточнили в Росавиации.
Уточняется, что под ДЛГ попали 18 машин Национальной службы санитарной авиации ("дочка" "Ростеха"), четыре — "Авиалесоохраны", по два — авиационной компании "Ямал", "Газпромавиа" и "КрасАвиа", по одному — "Конверс Авиа", "Арго", "Дальнереченск Авиа", Камчатского авиапредприятия, оставшиеся пять — других эксплуатантов.
Директивы предписывают выполнение работ по проверке и замене прокладок на новые, промывке топливной системы, наземной гонке двигателей и последующему контрольному облету. В настоящее время примерно на 80% вертолетах эти работы уже выполнены, и они уже вернулись к полетам, - сообщили в Росавиации. Там не уточнили, на скольких машинах были обнаружены продукты разрушения резиновых прокладок.
Поставщик резиновых пластин для прокладок на КВЗ был выбран в ходе закупочных процедур, - рассказали в "Ростехе", не раскрыв название компании. По словам близкого к КВЗ источника, контрафактный материал был поставлен на завод еще в августе 2022 года.
По словам топ-менеджера в одной из вертолетных компаний, есть всего два варианта происхождения поддельной резины. Первый — ее изготовили, забраковали, но вместо того чтобы утилизировать или переработать, кто-то в корыстных целях оформил на такой материал паспорт качества.
— Второй вариант — наиболее вероятный. У резины есть срок годности/хранения (обычно пять лет), после которого ее свойства ухудшаются — она становится менее эластичной и ломкой. После окончания сроков хранения она списывается и утилизируется. Затем на такую резину оформляют другой паспорт качества и выдают ее за новую, — считает он.
Отмечается, что дефект материала выявила заводская служба качества, а проведенные дополнительные испытания только подтвердили неаутентичность продукции. После этого изделия были помещены в изолятор брака, а использованная до испытаний продукция изъята из производственных цехов и заменена на готовых вертолетах, - пояснили в "Ростехе".