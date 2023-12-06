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сегодня, 12:23
Сбербанк не согласился с претензиями ФАС об условиях скидки на ипотеку
Сбербанк считает, что не нарушил антимонопольное законодательство при страховании ипотеки.
Сбербанк не согласен с претензиями Федеральной антимонопольной службы (ФАС), заподозрившей кредитную организацию и "Сбербанк Страхование жизни" в заключении антиконкурентного соглашения, - передает РБК со ссылкой на слова зампреда "Сбера" Кирилла Царева.
"Мы не считаем, что наш пакет нарушает антимонопольное законодательство. На данный момент мы не получили официальные документы от ФАС", — подчеркнул он и заверил, что основная цель — улучшение условий для клиентов.
Ранее в ФАС России поступили обращения граждан о навязывании пакета услуг "Домклик Плюс", в который входят услуги страховщика. Этот пакет предоставляет скидку на процентную ставку по договору ипотечного кредитования с ПАО Сбербанк. "Домклик Плюс" включает в себя полис страхования жизни и здоровья от компании ООО СК "Сбербанк Страхование жизни" и иные услуги, - говорится на сайте ведомства.
Подключение пакета услуг является добровольным и не влияет на принятие банком решения о кредитовании, но от него зависит процентная ставка по кредиту. Ранее для получения скидки к процентной ставке заемщику необходимо было заключить договор страхования жизни и здоровья с любой аккредитованной банком страховой компанией. В настоящий момент такая скидка в размере 1% предусмотрена только пока заемщик оплачивает пакет услуг "Домклик Плюс".
По мнению ФАС России, предложение ПАО Сбербанк и ООО СК "Сбербанк страхование жизни" получить кредит на более выгодных условиях только в случае приобретения дополнительных услуг у определенного банком страховщика ограничивает остальных участников рынка и граждан. Такие действия лишают страховщиков возможности предоставить клиентам свои услуги и влияют на общие условия их обращения. Ведомство усматривает в действиях банка и страховщика признаки заключения антиконкурентного соглашения*. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы от суммы выручки на рынке в соответствии с КоАП РФ.
"Мы не считаем, что наш пакет нарушает антимонопольное законодательство. На данный момент мы не получили официальные документы от ФАС", — подчеркнул он и заверил, что основная цель — улучшение условий для клиентов.
Ранее в ФАС России поступили обращения граждан о навязывании пакета услуг "Домклик Плюс", в который входят услуги страховщика. Этот пакет предоставляет скидку на процентную ставку по договору ипотечного кредитования с ПАО Сбербанк. "Домклик Плюс" включает в себя полис страхования жизни и здоровья от компании ООО СК "Сбербанк Страхование жизни" и иные услуги, - говорится на сайте ведомства.
Подключение пакета услуг является добровольным и не влияет на принятие банком решения о кредитовании, но от него зависит процентная ставка по кредиту. Ранее для получения скидки к процентной ставке заемщику необходимо было заключить договор страхования жизни и здоровья с любой аккредитованной банком страховой компанией. В настоящий момент такая скидка в размере 1% предусмотрена только пока заемщик оплачивает пакет услуг "Домклик Плюс".
По мнению ФАС России, предложение ПАО Сбербанк и ООО СК "Сбербанк страхование жизни" получить кредит на более выгодных условиях только в случае приобретения дополнительных услуг у определенного банком страховщика ограничивает остальных участников рынка и граждан. Такие действия лишают страховщиков возможности предоставить клиентам свои услуги и влияют на общие условия их обращения. Ведомство усматривает в действиях банка и страховщика признаки заключения антиконкурентного соглашения*. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы от суммы выручки на рынке в соответствии с КоАП РФ.