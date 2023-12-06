В России
16 минут назад
ФАС заявила о сохранении внутренних цен на минудобрения на уровне 2022 года
В настоящее время индексация не предусмотрена.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что внутренние цены на минеральные удобрения сохранятся на уровне прошлого года.
Сейчас индексация не предусмотрена.
Это связано с принятием постановления правительства РФ, которое предусматривает ограничение вывоза минудобрений на экспорт, - говорится на сайте ФАС.
Предельные цены минеральных удобрений были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России.
Они предусматривали установление цен на уровне не выше за период май-июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года.
Рекомендации были продлены до 31 мая 2024 года.
Азотные и азотосодержащие удобрения применяются аграриями при посевных. К ним в том числе относятся аммиачная селитра и карбамид.
Сейчас индексация не предусмотрена.
Это связано с принятием постановления правительства РФ, которое предусматривает ограничение вывоза минудобрений на экспорт, - говорится на сайте ФАС.
Предельные цены минеральных удобрений были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России.
Они предусматривали установление цен на уровне не выше за период май-июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года.
Рекомендации были продлены до 31 мая 2024 года.
Азотные и азотосодержащие удобрения применяются аграриями при посевных. К ним в том числе относятся аммиачная селитра и карбамид.