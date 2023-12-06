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16 минут назад

ФАС заявила о сохранении внутренних цен на минудобрения на уровне 2022 года

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#минудобрения #цены #экономика

В настоящее время индексация не предусмотрена.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что внутренние цены на минеральные удобрения сохранятся на уровне прошлого года.

Сейчас индексация не предусмотрена.

Это связано с принятием постановления правительства РФ, которое предусматривает ограничение вывоза минудобрений на экспорт, - говорится на сайте ФАС.

Предельные цены минеральных удобрений были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России.

Они предусматривали установление цен на уровне не выше за период май-июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года.

Рекомендации были продлены до 31 мая 2024 года.

Азотные и азотосодержащие удобрения применяются аграриями при посевных. К ним в том числе относятся аммиачная селитра и карбамид.
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#минудобрения #цены #экономика

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