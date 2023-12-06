Липецкая область удерживает тариф на капремонт ниже экономически обоснованного

В соответствии с действующим законодательством индексация взноса на капитальный ремонт должна проводиться ежегодно. Согласно методике расчетов Минстроя России, экономически обоснованный взнос, который позволит качественно и в срок выполнять программу капитального ремонта, для Липецкой области составляет в среднем 35 рублей руб./кв.м.

Однако о таком увеличении в нашем регионе речи не идет. С 1 января 2024 года взнос на капремонт составит 12,8 руб./кв.м. В пересчёте на двухкомнатную квартиру, жители многоквартирных домов станут платить больше на 50 рублей в месяц. Те категории граждан, для которых предусмотрены льготы федеральным и областным бюджетом (например, люди старше 70 и 80 лет) меньше других заметят повышение, так как пропорционально вырастет и сумма компенсации уплаченных взносов.

Индексация взноса позволит обеспечить принцип возвратности, чтобы избежать ситуаций, когда дом не успевает собрать средства на свой ремонт за весь срок программы.

Всего за 10 лет реализации программы капитального ремонта в Липецкой области капремонт пришел почти в 2,5 тысячи домов. Это позволило улучшить условия проживания около 25 тысяч семей. При высоких темпах реализации программы и регулярном нахождении региона в числе лидеров, потребность в капитальном ремонте многоквартирных домов в нашей области остается большой.