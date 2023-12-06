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Минэкономразвития предлагает льготами компенсировать бизнесу рост ключевой ставки

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#ключевая ставка #льготы #бизнес

Идея льгот для бизнеса возникла в ответ на обращения компаний, имеющих кредиты с плавающими ставками. Минэкономразвития предлагает использовать прибыль банковского сектора как источник финансирования льгот.

Минэкономразвития готовит механизм хеджирования процентных рисков для бизнеса в условиях резкого повышения ключевой ставки ЦБ, - рассказали РБК два федеральных чиновника, участвующих в обсуждениях.

Данный проект в явном виде в настоящее время не прорабатывается, но существует на уровне идеи, - утверждает третий источник, знакомый с планами ведомства. По словам одного из источников, инициатива стала реакцией на обращения компаний, имеющих кредиты с плавающими ставками.

Минэкономразвития предлагает компенсировать организациям разницу между фактическим значением ключевой ставки (сейчас — 15%) и неким базовым уровнем, определенным государством. С учетом сложной бюджетной ситуации в качестве одного из вариантов, по словам двух источников издания, обсуждается возможность сделать источником финансирования льготы прибыль банковского сектора, которая в сумме, как ожидается, достигнет 3 трлн рублей по итогам 2023 года.

Технически новый механизм хеджирования процентного риска может быть реализован по аналогии с действующим в рамках Фабрики проектного финансирования (оператор — ВЭБ.РФ), - говорит один из источников.

На фоне увеличения ключевой ставки до 20% в феврале 2022 года инициаторы проектов "фабрики" получали от госкорпорации компенсацию на покрытие разницы между фактическим значением ключевой ставки и ее максимальным уровнем, зафиксированным в соответствующих договорах хеджирования процентных рисков (6,5–7,5%).

Для нового механизма Минэкономразвития предлагает более высокие максимальные уровни ставки.

"Процентная ставка — до 7–9%, и разницу закрываем в случае роста [ключевой]. Может быть такое", — заявил федеральный чиновник.

Минэкономразвития не впервые инициирует льготные меры для организаций, взявших кредиты по плавающим ставкам. Весной 2022 года был запущен механизм, позволяющий крупным предприятиям зафиксировать выплаты по таким кредитам, взятым до 27 февраля 2022 года, однако срок, на который можно зафиксировать размер выплат, составляет три месяца.

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#ключевая ставка #льготы #бизнес

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