25 минут назад
Госдума приняла в первом чтении закон о социальных вкладах до 50 тыс. рублей
Депутаты Госдумы 5 декабря в первом чтении одобрили законопроект, который позволит гражданам с низкими доходами открывать социальные вклады в банках. Максимальная сумма такого вклада не может превышать 50 тысяч рублей.
Согласно документу социальный вкладчик будет ежемесячно получать проценты по ставке на процент выше ключевой ставки ЦБ РФ на момент начисления.
Открыть такой вклад или счет можно будет только онлайн через портал "Госуслуги" на год с возможностью пролонгации, но при условии, что вкладчик продолжает получать помощь от государства как малоимущий, - говорится на сайте Госдумы.
Все операции по социальному банковскому счету должны осуществляться только в рублях с использованием карты "Мир".
Банкам будет запрещено взимать плату за открытие и ведение социального счета, предоставление карты и совершение операций по счету в пределах 15 тысяч рублей в месяц.