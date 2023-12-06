Общество

22 минуты назад

Сегодня в Липецке: Дельфийские игры, выбор самых достойных липчан и выиграй призы за семейное фото

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#Сегодня в Липецке
Сегодня в Липецке: Дельфийские игры, выбор самых достойных липчан и выиграй призы за семейное фото

Нас ждут интересные мастер-классы, виртуальный концерт и возможность выиграть призы за новогоднее фото.

Мороз без снега

Температура будет точно такой же, как и вчера – от -5 до -7 градусов. А вот осадков не ожидается, снега не будет.

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Отключения воды

С 10:00 и до окончания ремонта перекроют холодную воду на улицах Бачурина, 17, 15, 13, 14, 12, 10; Гастелло, 1а, 75; Жуковского, 6а; Лесной, 3а; Металлургов, 2/1, 2/23, 4а, 4ст1, 4ст2, 4ст3, 4ст4, вл. 4, вл. 8, 12, 18, 6, 9, 9а, 2, 2/3, 2/4, 22; Меркулова, 11а; Фрунзе, 81, 85.

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В это же время с комфортом расстанутся жители частного сектора на улицах Гасталло, Городовикова, Жактовской, Минской, Озёрной, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рябиновой, Смирнова, Солнечной, Ударников, в переулках Кочебея, Морозова, Узорном.

Отключения света

С 9:00 до 13:00 вывернут рубильники на улицах Новой, 33; Новотепличной, 38; Ягодной, 12, 38. Полностью – на улицах Пришвина и Раздольно. В садоводчестве «Металлург-1»оставят без света дома №№ 31, 42, 44.

С 9:00 до 14:00 проведут в потёмках жители улицы Депутатской, 2-9, 16 - 43, 52а; переулков, Верещагина, 2а, 3, 4, 7-21; Верхнего. 1-19, 21, 23, 25; Крымского, 2, 4, 6, 8.

С 9:00 до 17:00 состоится самое большое отключение. Оно затронет улицы Ангарскую, 31; Вильямса, 1, 5-9,10-49, 50-58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78; Грибоедова, д. 1-60; Жактовскую,12, 1а, 25, 26а, 38; Ивовую, 26, 34; Карла Либкнехта, 46-92; ул. Ковалева, 105, 107а, 107в, 25-71; Куйбышева 1-44; Лозовую, 30; Ново-Весовую, 2в, 5, 6; Паровозную, 11а; Пархоменко, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; Патриса Лумумбы, 1, 5, 6, 64а, 7, 8, 910-41; Поселковую, 2а, 4, 33, 47а; Радищева д. 1-58; Радужную, 7; Римского-Корсакова, 6а, 6е, 18а, 22а; Рудничную, 17, 21, 25; Сафонова, 6-50; Свердлова, 16, 23, 27б, 49а; Ударников, 5, 7, 7а, 9, 11, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 20, 20з, 20и, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 26б, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 49, 53, 56, 61, 90, 94, 95; Энтузиастов, 16-47; Юношескую, 1-10. Полностью обесточат улицы Сурикова, Черешневую, а также частный сектор на улицах Воровского, Даргомыжского, Депутатской, Киевской, Московской, Чкалова, частные дома в переулках Верещагина, Векрхнем, Крымской, Фруктовом.

В садоводчестве «Весна» отключат электричество в домах №№ 292, 357; в садоводчестве «Горняк» - №№ 2, 20а, 110, 12а, 15, 17, 18, 34, 37, 41, 46, 47, 48, 50, 60, 183, 222, 251, 467, 482, 505, 508, 538, 564, 573, 588, 821, 1486,; в садоводчестве «Дачный» - №110; в садодадчестве «Монтажник» №№ 523, 526, 541, 566, 612, 832а, 1055, 1062, 1063, 1076, 1080а, 1085, 1097, 1103, 1132, 1139, 1164, 1169, 1171, 1173, 1179, 1181, 1203, 1203а, 1203б, 1224, 1229, 1235; в садоводчестве «Сокол 1», №№ 384, 535, 536, 537, 538, 540, 543, 623, 639. В садоводчествах «Кооператор» и «Строитель» без света окажутся все дома.

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С 13:00 до 16:00 будет темно на улицах Одесской, 66-106; Станционной, 11а, 53- 99, 107а, 132; в садоводчестве «Металлург-1» №№ 1/128, 3, 3а, 4, 5, 24, 26, 27, 28, 33, 35, 37, 40, 58, 60, 62, 64, 66, 69, 70, 73, 88, 89, 9, 91, 93, 97, 100, 101, 118, 121, 127, 130, 132, 134, 135, 138, 186; в садоводчестве «Липецкстрой», №№ 3-100, 120, 127, 145, 156, 301; в садоводчестве «Ферросплавщик», №№ 2, 17, 83, 86, 114, 127, 138, 143.

С 14:00 до 17:00 без электричества будут жить улицы Воровского, 1-42; Депутатская, 2-9, 16-43, 52а; Чкалова, 2б, 4 -56.

Пробки

Зимой проще ездить на лыжах, но если вы решили сесть за руль автомобиля, то будьте готовы к заторам. Избежать их помогут «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения. Изучать их лучше перед выездом, например – когда прогреваете машину, чтобы затем успеть проскочить до того, как дорожная обстановка поменяется. Не опаздывайте!

Дельфийские игры в Липецке (12+)

Главное событие дня – начало XIII молодёжных Дельфийских игр «Старт надежды». Сегодня в 9:00 в городском Доме культуры начнутся первые состязания, на которых можно поприсутствовать всем.

Соревноваться в творческих заданиях будут более 1400 одаренных юных липчан — дети, подростки и молодежь. Игры запланированы на 18 площадках, лучших выберут в 29 номинациях.

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15 декабря победители в различных номинациях выступят в ОЦКНТ на гала-концерте.

Взрослых ЖКХ, школьникам – русский язык

Областная универсальная научная библротека сегодня будет не только выдавать книги на дом, но и учить уму-разуму.

В 16:00 начнётся очередное обучающего курса по вопросам ЖКХ «Школа грамотного потребителя» (18+).

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А в 17:00 преподаватель Ольга Дулина проведёт новое занятие клуба «Филология» (12+). На этих уроках ученики учатся владеть русским языком столь виртуозно, что впоследствии смогут дать точную оценку сфере ЖКХ, используя исключительно парламентские выражения.

Травиата (12+)

Замечательный концерт классической музыки ждёт желающих в концентром зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2).

В 18:00 зазвучит опера великого итальянского композитора Джузеппе Верди «Травиата» в исполнении Государственной академической симфонической капеллы России под управлением Валерия Полянского, а также солистов Московской филармонии. Концерт будет виртуальным т.е. все происходящее покажут в прямом эфире на большом экране в сопровождении качественного звука, усиленного профессиональной аппаратурой.

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«Традиционная среда» в Керамокластере (6+)

Новогодние подарки и сувениры можно купить, а можно сделать своими руками. Как именно – расскажут сегодня в Керамокластере на Студйновской, 39б.

В 16:00 состоится мастер класс по лепке из глины «Традиционная среда». Нарлдный мастер Ирина Беликова научит делать зимнюю куклу-романушку – глиняную барыню в тяжелых зимних одеждах.

В 18:00 пройдёт урок «Колокольчик «Елочка». Преподаватель Яна Ищенко поможет создать уникальный праздничный колокольчик, звон которого уже вечером разольётся по мастерской и подарит новогоднее настроение.

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Наградить тех, кто сделал жизнь лучше

… Речь идёт о жизни каждого из нас или многих людей, а не о тех, кто заботливо улучшил собственное место под солнцем. Если вы таких знаете, то можете выдвинуть их на премию.

Подать заявку могут главы муниципальных образований, муниципальные служащие, работники муниципалитетов и муниципальных организаций, а также сельские старосты, члены ТОС и муниципальные депутаты.

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Зарегистрироваться можно на сайте до 13 декабря. Народное голосование пройдет с 25 декабря по 14 января. Победители будут объявлены и награждены в январе 2024 года.

Выиграй приз за семейное фото

В Липецкой области объявлен семейный конкурс на лучшую новогоднюю фотографию или рассказ. Номинаций несколько: «Наш семейный праздник№ - всё о том, как весело вы будете встречать новый Год; «Семейные рецепты» для любителей готовить; «Ёлка на работе» - как отмечают праздник в трудовом коллективе; «Добрый год» - рассказ о хорошем деле, сделанном когда-то.

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Сбор заявок продлится до 22 декабря, победителей объявят 10 января. Подробности можно узнать в управлении социальной политики Липецкой области.

Дорогие липчане! В середине рабочей недели у большинства из нас забот полон рот. Но отвлекаться от рабочих задач необходимо, иначе голова пойдёт кругом. Да и в наше время ничего не ценится так сильно, как информация. Все свежие новости вы можете узнать на GOROD48 – чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами вы не пропустите ничего важного и полезного. Ждём вас снова и снова.


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#Сегодня в Липецке

Комментарии (3)

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Электорат

8 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Honestly

16 минут назад
Настоящая зима, не хватает только солнца как по Пушкину.
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Павел Занин

18 минут назад
На Ударников без воды сидим постоянно.
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