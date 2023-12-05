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16 минут назад

Первоначальный взнос по ипотеке могут поднять до 30%

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Первоначальный взнос по льготной ипотеке могут повысить до 30%. Такой вариант обсуждается в правительстве, рассказали «Известиям» источники, знакомые с ходом дискуссии.

О том, что правительство принимает «некоторые меры по увеличению первоначального взноса льготной ипотеки», сообщил журналистам в субботу, 2 декабря, вице-премьер Марат Хуснуллин на выставке-форуме «Россия».

Программа действует до 1 июля 2024 года, но должна, по мнению чиновника, развиваться. При этом, он отметил, что объем выдачи ипотеки сейчас довольно велик и власти рассматривают вопрос о том, как его регулировать. Правда, вице-премьер не уточнил, до какого уровня власти могут увеличить требования к первоначальному взносу по программам с господдержкой.

Правительство обсуждает повышение взноса до 30%, рассказали «Известиям» три источника, знакомых с ходом дискуссии. Один из собеседников «Известий» отметил, что параметр в 30% рассматривается, но не для всех программ с господдержкой. Правда, он не уточнил, для каких конкретно.

В сентябре этого года правительство уже повысило первоначальный взнос с 15% до 20%, и это коснулось всех видов льготной ипотеки. Возможно, сейчас идет речь о самой массовой под 8% годовых для покупки жилья в новостройках или строительства дома. По ней можно получить кредит до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, до 6 млн рублей –– в других регионах.

4 декабря замминистра финансов Иван Чебесков сообщил «Интерфаксу», что Минфин уже внес в правительство проект постановления с изменениями в программу льготной ипотеки. Но он не уточнил, до какого уровня может быть повышен минимальный первоначальный взнос.​

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