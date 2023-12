Актриса играла в спектаклях "Дядя Ваня", "Лекаре поневоле", "Смуглая леди сонетов", "Дон Кихот" и других.

Умерла театральная актриса Татьяна Владимирова, - сообщил московский театр Et Cetera."В нашем театре большое горе, мы потеряли потрясающе талантливую актрису и очень родного, любимого человека. <...> Как же трудно нам будет жить без нее. Светлая ей память и огромная благодарность за все", — говорится в сообщении театра.Артистка работала в Et Cetera 30 лет, - передает РБК "Таких актрис, как Татьяна Владимирова, совсем немного, с ее уходом стало еще меньше. Трудно представить наш театр без нее", — заявили в Et Cetera.Татьяна Владимирова родилась 29 августа 1950 года. Окончила Школу-студию МХАТ, работала в театрах Томска, Архангельска и Омска. В труппу театра Et Cetera она вошла в 1993 году. В 1998 году Владимировой присвоили звание заслуженной артистки России, в 2008 году — народной артистки.