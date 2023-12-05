В России

43 минуты назад

Умерла театральная актриса Татьяна Владимирова

45
#актриса #театр

Актриса играла в спектаклях "Дядя Ваня", "Лекаре поневоле", "Смуглая леди сонетов", "Дон Кихот" и других.

Умерла театральная актриса Татьяна Владимирова, - сообщил московский театр Et Cetera.

"В нашем театре большое горе, мы потеряли потрясающе талантливую актрису и очень родного, любимого человека. <...> Как же трудно нам будет жить без нее. Светлая ей память и огромная благодарность за все", — говорится в сообщении театра.

Артистка работала в Et Cetera 30 лет, - передает РБК.

"Таких актрис, как Татьяна Владимирова, совсем немного, с ее уходом стало еще меньше. Трудно представить наш театр без нее", — заявили в Et Cetera.

Татьяна Владимирова родилась 29 августа 1950 года. Окончила Школу-студию МХАТ, работала в театрах Томска, Архангельска и Омска. В труппу театра Et Cetera она вошла в 1993 году. В 1998 году Владимировой присвоили звание заслуженной артистки России, в 2008 году — народной артистки.
45
#актриса #театр

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
Бизнес

Еще в рубрике

Из сектора Газа прибыл спецборт МЧС с эвакуированными россиянами
#сектор Газа #эвакуация
Из сектора Газа прибыл спецборт МЧС с эвакуированными россиянами

сегодня, 16:01

В России
Сотрудников с зарплатой свыше 1 млн рублей стало в 1,5 раза больше
#зарплата #экономика
Сотрудников с зарплатой свыше 1 млн рублей стало в 1,5 раза больше

сегодня, 15:22

В России
Избыток вагонов приводит к замедлению перевозки угля и росту цен на логистику
#уголь #логистика #цены
Избыток вагонов приводит к замедлению перевозки угля и росту цен на логистику

сегодня, 14:42

В России
В РЖД предлагают пассажирам выбрать название российскому аналогу «Ласточки»
#РЖД #Ласточка
В РЖД предлагают пассажирам выбрать название российскому аналогу «Ласточки»

сегодня, 14:05

В России
Абрамченко поручила ряду ведомств принять меры по предотвращению роста цен на курицу и яйца
#цены #курица #яйца
Абрамченко поручила ряду ведомств принять меры по предотвращению роста цен на курицу и яйца

сегодня, 13:20

В России
В России пройдет эксперимент по легализации гостевых домов
#гостевые дома #легализация
В России пройдет эксперимент по легализации гостевых домов

сегодня, 12:40

В России