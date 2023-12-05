На Советской прохожему распылили газовый баллончик в лицо и отняли «Айфон» и рюкзак

Дело дошло до суда.

Советский районный суд Липецка рассмотрит уголовное дело в отношении 23-летнего липчанина, обвиняемого в разбойном нападении на прохожего на улице Советской.



«По версии следствия, в ночь на 5 апреля этого года подсудимый напал на прохожего на улице Советской, схватил его и затащил за угол дома, где отнял «Айфон 8» и рюкзак. Нападавший также достал из кармана куртки потерпевшего перцовый баллончик «Факел» и распылил его содержимое в лицо жертвы», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



Сумма ущерба превысила 8 тысяч рублей. Обвиняемый сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

