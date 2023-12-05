Происшествия

сегодня, 14:32

На Советской прохожему распылили газовый баллончик в лицо и отняли «Айфон» и рюкзак

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#разбой
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На Советской прохожему распылили газовый баллончик в лицо и отняли «Айфон» и рюкзак

Дело дошло до суда.

Советский районный суд Липецка рассмотрит уголовное дело в отношении 23-летнего липчанина, обвиняемого в разбойном нападении на прохожего на улице Советской.

«По версии следствия, в ночь на 5 апреля этого года подсудимый напал на прохожего на улице Советской, схватил его и затащил за угол дома, где отнял «Айфон 8» и рюкзак. Нападавший также достал из кармана куртки потерпевшего перцовый баллончик «Факел» и распылил его содержимое в лицо жертвы», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Сумма ущерба превысила 8 тысяч рублей. Обвиняемый сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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#разбой
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Комментарии (4)

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злой

18 минут назад
айфон и рюкзак всего 8 тыщ стоит?
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Спили мушку -крошка

51 минуту назад
хорошо что у потерпевшего не было пистолет с собой , а то я даже знаю где он бы оказался
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Лена

51 минуту назад
Вот так,оружие от грабителей,может быть направлено,против вас
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