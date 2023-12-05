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сегодня, 16:01
Из сектора Газа прибыл спецборт МЧС с эвакуированными россиянами
Спецборт МЧС России с эвакуированными из сектора Газа приземлился в столичном аэропорту Домодедово.
На самолёте Ил-76 МЧС России из Каира в Москву прибыли 120 граждан РФ и членов их семей, том числе 30 детей. С начала операции девятью рейсами авиации МЧС России доставлено более 880 человек, в том числе более 380 детей, - говорится в сообщении МЧС.
Уточняется, что прибывшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Межведомственным оперативным штабом организована работа по их доставке к местам дальнейшего проживания. Эвакуированные обеспечиваются теплой одеждой и предметами первой необходимости. Для нуждающихся развёрнуты пункты временного размещения в Чеченской Республике, Республике Дагестан, Московской, Калужской и Липецкой областях.
Отмечается, что МЧС России продолжает работу по оказанию гуманитарной помощи населению сектора Газа. С начала гуманитарной миссии 12 рейсами авиации МЧС России в город Эль-Ариш доставлено более 288 тонн продуктов питания, медикаментов, одежды, обуви и других предметов первой необходимости.
Уточняется, что прибывшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Межведомственным оперативным штабом организована работа по их доставке к местам дальнейшего проживания. Эвакуированные обеспечиваются теплой одеждой и предметами первой необходимости. Для нуждающихся развёрнуты пункты временного размещения в Чеченской Республике, Республике Дагестан, Московской, Калужской и Липецкой областях.
Отмечается, что МЧС России продолжает работу по оказанию гуманитарной помощи населению сектора Газа. С начала гуманитарной миссии 12 рейсами авиации МЧС России в город Эль-Ариш доставлено более 288 тонн продуктов питания, медикаментов, одежды, обуви и других предметов первой необходимости.