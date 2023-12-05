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28 минут назад

Сотрудников с зарплатой свыше 1 млн рублей стало в 1,5 раза больше

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#зарплата #экономика

Власти прогнозируют дальнейший рост доходов населения.

Число сотрудников с заработной платой более 1 млн рублей увеличилось в 1,5 раза за два года - до 24,5 тыс. человек, - пишут "Известия" со ссылкой на исследование FinExpertiza.

Уточняется, что свыше половины работников-миллионеров работает в Москве (14,7 тыс.). Доля сотрудников с такой зарплатой составляет в столице 0,5%. Все остальные регионы в несколько раз отстают от столицы по числу сотрудников-миллионников. Вторым по числу сверхвысокооплачиваемых сотрудников стал Санкт-Петербург, здесь доход от 1 млн руб. получают 1,95 тыс. человек, на третьем месте Подмосковье - 1,44 тыс. человек.

От 1 до 2 млн зарабатывает порядка 17,5 тыс. россиян; от 2 до 3 млн — 3,25 тыс.; свыше 3 млн — 3,7 тыс. человек.

В основном заработные платы более 1 млн рублей получают руководители. Больше всего таких сотрудников в сфере оптовой и розничной торговли - 4,3 тыс. человек, в обрабатывающей промышленности - 3,97 тыс. человек, в финансах и страховании - 3,66 тыс. человек, в юриспруденции, консалтинге, инженерно-техническом проектировании, научных исследованиях и разработках, маркетинге - 3,18 тыс. человек, а также в области IT и телекоммуникаций, телевидении и радио, издательской деятельности - 2,5 тыс. человек.

В реальном выражении зарплата в 1 млн рублей постепенно снижается по мере роста цен. Так, с учетом накопленной за два года потребительской инфляции (20,6%) один миллион рублей сегодня равноценен по покупательной способности 830 тыс. рублей в 2021 году.

Главная причина роста количества работников-миллионеров — дефицит кадров во многих отраслях экономики, - говорят эксперты.
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#зарплата #экономика

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