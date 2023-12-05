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Избыток вагонов приводит к замедлению перевозки угля и росту цен на логистику
В окончании текущего года на российском рынке железнодорожных перевозок сложилась ситуация, которую называют "парадоксальной".
Уточняется, что рост числа полувагонов на сети РЖД (с 605 тыс. в январе до 616 тыс. на 1 ноября 2023 года) приводит к замедлению перевозки угля и способствует увеличению ставок аренды на эти вагоны, - передает РБК.
За 10 месяцев этого года количество полувагонов на сети выросло почти на 13 тыс., до 619 тыс. единиц, темпы поступления нового парка опережают выбытие старого оборудования, приводят данные в РЖД. В общей сложности парк вагонов всех типов вырос более чем на 37 тыс. единиц, до 1,3 млн, что является историческим максимумом.
При этом угольщики "постоянно сетуют" на дефицит полувагонов, что, в свою очередь, "разгоняет" стоимость пользования ими, - отмечают аналитики Neft Research.
Полувагон — основной формат для перевозки навалочных грузов (уголь, руда, нерудные материалы и т.д.). Согласно данным Объединения производителей железнодорожной техники, в период с января по октябрь российские вагоностроители выпустили почти 16 тыс. новых полувагонов, что на 1,7 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но по прогнозу Института проблем естественных монополий, по итогам года будет выпущено 62 тыс. всех типов грузовых вагонов, хотя в первом квартале аналитики ожидали объем производства на уровне 48 тыс. единиц.
В прошлом году объем выпуска грузовых вагонов в России снизился на 20,5%, до 50,3 тыс. единиц. Причиной стали западные санкции, введенные против России.
До этого основными поставщиками были шведская SKF, которая обеспечивала около 30–40% от всех поставок, и американские Тimken и Amsted Rail, их филиалы работали на базе вагоностроительных предприятий в Твери, Тихвине и Саратове. После того как Timken ушел с российского рынка, работа Тихвинского вагоностроительного завода, одного из крупнейших в России, приостановилась на несколько месяцев.
По словам Александра Котова, руководителя направления консалтинга Neft Research, причина нынешнего избытка полувагонов — в замедлении оборота вагона (времени в пути) на сети РЖД.
"Грузоотправители ждут свободных полувагонов для отправки очередной партии, а их нет, так как они застряли по пути к покупателю или обратно. Из-за встречного потока порожних полувагонов снижается пропускная способность (количество пар поездов на одной железнодорожной ветке в сутки) РЖД", — поясняет эксперт.
Сейчас оборот грузовых вагонов находится на уровне 18,3 суток, за последние пять лет он замедлился на 20%. В РЖД такую динамику объясняют увеличением средней дальности перевозок и простоями, в том числе при нахождении вагонов в ожидании погрузки, непосредственно под погрузкой и в ожидании выгрузки. С ответственностью РЖД эти простои не связаны, подчеркнул представитель холдинга.
Рост численности вагонов «мешает» быстрому движению поездов, порожние полувагоны также занимают пути. «В конечном счете уголь вывозится медленнее, а спрос на вывоз угля у угольщиков большой», — говорит Котов. Согласно его прогнозу, в 2023 году совокупная добыча угля в России составит 440 млн т, на экспорт уйдет около половины этого объема — 220–221 млн т, что сопоставимо с уровнем прошлого года.
Решение проблемы высокого оборота вагонов можно ожидать только с развитием инфраструктуры на основных лимитированных направлениях, - считают аналитики Информационного центра операторов (ИЦО).
"РЖД в этом году прикладывают максимум усилий для реализации своей инвестпрограммы, особенно на Восточном полигоне. К сожалению, это имеет и негативный эффект — большое количество ремонтных окон сокращает вывоз в моменте. Что видно на примере того же угля", — говорят специалисты.
Строительные работы в декабре должны сократиться до минимума, что позволит нарастить перевозки угля. По прогнозу ИЦО, по итогам года удастся достичь повышения уровня перевозки топлива относительно уровня 2022 года, но оно будет минимальным и едва ли превысит 1%.
По мнению экспертов ИЦО, при нынешнем высоком обороте вагона общий профицит оборудования "минимален или отсутствует".
Повышенный спрос на полувагоны со стороны угольщиков подталкивает операторов поднимать на них ставки аренды. Как отмечают в ИЦО, сейчас ставка на типовые и инновационные (с повышенной грузоподъемностью) полувагоны варьируется от 2,3 тыс. до 3 тыс. руб. Аналитики Neft Research приводят похожие показатели: ставка на типовой полувагон в ноябре составила 2,7 тыс. руб., на инновационный — 3 тыс. руб.
При наличии локальных дефицитов и высокой стоимости новых вагонов ставки на полувагоны будут продолжать постепенно увеличиваться — в декабре—январе рост составит 10–15% к нынешнему уровню, - прогнозируют в ИЦО.