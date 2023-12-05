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Абрамченко поручила ряду ведомств принять меры по предотвращению роста цен на курицу и яйца

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#цены #курица #яйца

Необходимость новых мер в ведомстве объяснили ростом цен на мясо птицы и яйца. В Минсельхозе подорожание объяснили сезонными факторами.

Вице-премьер Виктория Абрамченко требует от различных министерств представить меры по увеличению отечественного производства мяса кур и яиц, чтобы снизить цены на них. Она также поручила Минсельхозу провести анализ достаточности производственных мощностей для удовлетворения потребительского спроса, - передает Bfm.ru.

Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу вице-премьер Виктория Абрамченко дала срок до 19 декабря, чтобы понять, насколько спрос на кур и яйца больше предложения. Также она поручила этим министерствам в тот же срок предложить новые меры, чтобы цены не росли.

В Минсельхозе сообщили, что поручение вице-премьера поступило в министерство, - передает РБК. Там напомнили, что уже подготовили изменения в законодательство, которые предусматривают расширение с 1 декабря 2023 года целевых льготных инвестиционных кредитов на производство бройлеров. Поддержка предусмотрена и для наращивания мощностей производства инкубационного яйца, - отметили в пресс-службе министерства

По данным Росстата на 20 ноября, стоимость яиц, охлажденных и мороженых кур с начала года выросла на 31%.

Среди мер по охлаждению рынка, которые уже были озвучены ранее: рекомендации ФАС розничным сетям по наценке не более 5%, запрет вывоза из страны кормов — твердой пшеницы, разрешение беспошлинного квотированного импорта 160 тысяч тонн куриного мяса из дальнего зарубежья, запрет вывоза из России яиц и куриного мяса.

Минсельхоз также подготовил изменения в законодательство, которые предусматривают расширение с 1 декабря целевых льготных инвестиционных кредитов на производство мяса бройлеров.

Ряд экспертов основной причиной роста спроса на курицу и яйца считают еще большее подорожание других сортов мяса для россиян. Чтобы быстро насытить внутренний спрос, конечно, можно открыть рынок для импортеров. Сегодня курицу России поставляют Казахстан и Белоруссия. Но резко нарастить объем поставок они не смогут, а открытие российского рынка для других поставщиков требует согласования с Минском и Астаной. Поставки 160 тысяч тонн курятины — это капля в море по сравнению с 5 млн тонн, которые потребляет РФ. Кроме того, если резко нарастить объем импорта, чтобы уронить цены, схлопнется рентабельность отечественного производства. А производители сегодня и так в сложном положении: сохраняется зависимость от поставок за валюту импортных кормов, качественных ветпрепаратов, племенного материала.

В конце октября на подорожание курятины обратил внимание президент Владимир Путин и поручил с этой проблемой разобраться. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, общавшийся по видеосвязи с главой государства прямо из подмосковного курятника, обещал это сделать.
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#цены #курица #яйца

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