сегодня, 13:20
Абрамченко поручила ряду ведомств принять меры по предотвращению роста цен на курицу и яйца
Необходимость новых мер в ведомстве объяснили ростом цен на мясо птицы и яйца. В Минсельхозе подорожание объяснили сезонными факторами.
Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу вице-премьер Виктория Абрамченко дала срок до 19 декабря, чтобы понять, насколько спрос на кур и яйца больше предложения. Также она поручила этим министерствам в тот же срок предложить новые меры, чтобы цены не росли.
В Минсельхозе сообщили, что поручение вице-премьера поступило в министерство, - передает РБК. Там напомнили, что уже подготовили изменения в законодательство, которые предусматривают расширение с 1 декабря 2023 года целевых льготных инвестиционных кредитов на производство бройлеров. Поддержка предусмотрена и для наращивания мощностей производства инкубационного яйца, - отметили в пресс-службе министерства
По данным Росстата на 20 ноября, стоимость яиц, охлажденных и мороженых кур с начала года выросла на 31%.
Среди мер по охлаждению рынка, которые уже были озвучены ранее: рекомендации ФАС розничным сетям по наценке не более 5%, запрет вывоза из страны кормов — твердой пшеницы, разрешение беспошлинного квотированного импорта 160 тысяч тонн куриного мяса из дальнего зарубежья, запрет вывоза из России яиц и куриного мяса.
Минсельхоз также подготовил изменения в законодательство, которые предусматривают расширение с 1 декабря целевых льготных инвестиционных кредитов на производство мяса бройлеров.
Ряд экспертов основной причиной роста спроса на курицу и яйца считают еще большее подорожание других сортов мяса для россиян. Чтобы быстро насытить внутренний спрос, конечно, можно открыть рынок для импортеров. Сегодня курицу России поставляют Казахстан и Белоруссия. Но резко нарастить объем поставок они не смогут, а открытие российского рынка для других поставщиков требует согласования с Минском и Астаной. Поставки 160 тысяч тонн курятины — это капля в море по сравнению с 5 млн тонн, которые потребляет РФ. Кроме того, если резко нарастить объем импорта, чтобы уронить цены, схлопнется рентабельность отечественного производства. А производители сегодня и так в сложном положении: сохраняется зависимость от поставок за валюту импортных кормов, качественных ветпрепаратов, племенного материала.
В конце октября на подорожание курятины обратил внимание президент Владимир Путин и поручил с этой проблемой разобраться. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, общавшийся по видеосвязи с главой государства прямо из подмосковного курятника, обещал это сделать.