В России пройдет эксперимент по легализации гостевых домов

По данным Госдумы, россиянам во время путешествий по стране не хватает средств размещения. Особенно трудно отдыхающим, которые отправляются в поездку с семьей. Суть эксперимента состоит в том, что гостевые дома должны будут проходить классификацию, как гостиницы, хостелы и мотели.





В настоящее время в РФ на законодательном уровне отсутствует понятие гостевого дома и предъявляемые к ним требования. Но их легализация необходима для рынка и для туристов. В начале 2024 года Госдума рассмотрит законопроект о гостевых домах во втором чтении, правительство РФ поддержало данный документ. Законодательная новелла предусматривает проведение с 1 апреля 2024 до 31 декабря 2026 года эксперимента по так называемой легализации гостевых домов. Пилотными территориями станут Краснодарский край, Крым, Севастополь, Дагестан, Алтайский край и Горный Алтай. Вместе с тем перечень регионов, на которые распространяется эксперимент, будет еще обсуждаться.



"В проекте закона говорится только об одном типе гостевых домов, которые соответствуют категории "без звезд". Что касается налогов, то сейчас большинство владельцев гостевых домов зарегистрированы в качестве самозанятых, и никакие другие налоги этим экспериментом не предусматриваются", - рассказал член комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Андрей Марков.



Согласно документу, все гостевые дома должны будут войти в спецреестр — единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей — и получить уникальный номер. Рекламу гостевого дома без указания регистрового номера запретят. Чтобы попасть в реестр, владелец гостевого дома должен быть зарегистрирован в нем по месту жительства либо он может быть прописан в другом жилье, если оно находится на том же участке, что и гостевой дом.



После изучения муниципальных актов власти вывели основные средние критерии гостевого дома. Таковым он может быть, если общая площадь гостевого дома не превышает 1000 кв. м, хотя регионы смогут сами установить меньшую предельную площадь; количество номеров в гостевом доме не превышает 15 (впрочем, депутаты пояснили, что цифра формальная, возможно и большее число номеров); гостевой дом стоит на кадастровом учете и соответствует категории "без звезд"; такой дом размещен на земельном участке для индивидуального жилищного строительства.



По словам депутата Маркова, в рамках эксперимента классификация гостевых домов, по аналогии с гостиницами, скорее всего, будет добровольной.



"Гостевые дома — не гостиницы, это другой вид туристического размещения. Основное замечание от кабмина на сегодняшний момент связано с тем, что в этом законопроекте нужно прописать блок о том, кто будет осуществлять контроль за деятельностью гостевых домов. Его сейчас готовит Минэк. Это будет контроль за тем, встали ли владельцы гостевых домов в реестр. Будет надзор за строительными и земельными нарушениями", - отметила зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.



По ее словам, изначально свои волнения высказывали агрегаторы объявлений. Их волновало, кто понесет ответственность за недостоверную информацию. Однако депутат сообщила, что ответственность будет лежать на собственнике, а не на агрегаторах, размещающих информацию об услугах.



По мнению депутатов Госдумы, легализация позволит гостевым домам работать более качественно.



В России пройдет эксперимент по легализации гостевых домов, - пишут "Известия" В настоящее время в РФ на законодательном уровне отсутствует понятие гостевого дома и предъявляемые к ним требования. Но их легализация необходима для рынка и для туристов. В начале 2024 года Госдума рассмотрит законопроект о гостевых домах во втором чтении, правительство РФ поддержало данный документ. Законодательная новелла предусматривает проведение с 1 апреля 2024 до 31 декабря 2026 года эксперимента по так называемой легализации гостевых домов. Пилотными территориями станут Краснодарский край, Крым, Севастополь, Дагестан, Алтайский край и Горный Алтай. Вместе с тем перечень регионов, на которые распространяется эксперимент, будет еще обсуждаться."В проекте закона говорится только об одном типе гостевых домов, которые соответствуют категории "без звезд". Что касается налогов, то сейчас большинство владельцев гостевых домов зарегистрированы в качестве самозанятых, и никакие другие налоги этим экспериментом не предусматриваются", - рассказал член комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Андрей Марков.Согласно документу, все гостевые дома должны будут войти в спецреестр — единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей — и получить уникальный номер. Рекламу гостевого дома без указания регистрового номера запретят. Чтобы попасть в реестр, владелец гостевого дома должен быть зарегистрирован в нем по месту жительства либо он может быть прописан в другом жилье, если оно находится на том же участке, что и гостевой дом.После изучения муниципальных актов власти вывели основные средние критерии гостевого дома. Таковым он может быть, если общая площадь гостевого дома не превышает 1000 кв. м, хотя регионы смогут сами установить меньшую предельную площадь; количество номеров в гостевом доме не превышает 15 (впрочем, депутаты пояснили, что цифра формальная, возможно и большее число номеров); гостевой дом стоит на кадастровом учете и соответствует категории "без звезд"; такой дом размещен на земельном участке для индивидуального жилищного строительства.По словам депутата Маркова, в рамках эксперимента классификация гостевых домов, по аналогии с гостиницами, скорее всего, будет добровольной."Гостевые дома — не гостиницы, это другой вид туристического размещения. Основное замечание от кабмина на сегодняшний момент связано с тем, что в этом законопроекте нужно прописать блок о том, кто будет осуществлять контроль за деятельностью гостевых домов. Его сейчас готовит Минэк. Это будет контроль за тем, встали ли владельцы гостевых домов в реестр. Будет надзор за строительными и земельными нарушениями", - отметила зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.По ее словам, изначально свои волнения высказывали агрегаторы объявлений. Их волновало, кто понесет ответственность за недостоверную информацию. Однако депутат сообщила, что ответственность будет лежать на собственнике, а не на агрегаторах, размещающих информацию об услугах.По мнению депутатов Госдумы, легализация позволит гостевым домам работать более качественно.