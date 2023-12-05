В России
44 минуты назад
Первоначальный взнос по льготной ипотеке могут повысить до 30%
В правительстве обсуждается возможность повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30%.
В России могут повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%. Такой вариант обсуждается в правительстве, - рассказали "Известиям" источники, знакомые с ходом дискуссии. В этом году власти уже повышали порог с 15% до 20%. Но пока это не привело к существенному охлаждению рынка ипотеки, драйвером роста на котором выступают льготные программы.
О том, что правительство принимает "некоторые меры по увеличению первоначального взноса льготной ипотеки", рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на выставке-форуме "Россия". Программа действует до 1 июля 2024 года, но должна, по мнению чиновника, развиваться. При этом, он отметил, что объем выдачи ипотеки сейчас довольно велик и власти рассматривают вопрос о том, как его регулировать. Правда, вице-премьер не уточнил, до какого уровня власти могут увеличить требования к первоначальному взносу по программам с господдержкой. К концу года, по его оценкам, объем выдачи ипотеки достигнет 3,5 трлн руб.
Правительство обсуждает повышение взноса до 30%, - рассказали три источника издания, знакомых с ходом дискуссии. Один из источников отметил, что параметр в 30% рассматривается, но не для всех программ с господдержкой.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что обсуждается увеличение до 25%. По его словам, льготные программы могут оставить только для определенных категорий заемщиков. Ужесточение требований по льготной ипотеке, отметил господин Аксаков, поспособствует снижению спроса, что приведет к снижению цен на жилую недвижимость.
Правительство с 20 сентября нынешнего года повысило с 15% до 20% минимальный первоначальный взнос для кредитов, выдаваемых по льготным программам. В октябре ЦБ предложил правительству вновь поднять минимальный первоначальный взнос с целью охлаждения рынка жилищных ссуд. На программы льготной ипотеки правительство планирует выделить 95 млрд рублей, - пишет "Ъ".
О том, что правительство принимает "некоторые меры по увеличению первоначального взноса льготной ипотеки", рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на выставке-форуме "Россия". Программа действует до 1 июля 2024 года, но должна, по мнению чиновника, развиваться. При этом, он отметил, что объем выдачи ипотеки сейчас довольно велик и власти рассматривают вопрос о том, как его регулировать. Правда, вице-премьер не уточнил, до какого уровня власти могут увеличить требования к первоначальному взносу по программам с господдержкой. К концу года, по его оценкам, объем выдачи ипотеки достигнет 3,5 трлн руб.
Правительство обсуждает повышение взноса до 30%, - рассказали три источника издания, знакомых с ходом дискуссии. Один из источников отметил, что параметр в 30% рассматривается, но не для всех программ с господдержкой.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что обсуждается увеличение до 25%. По его словам, льготные программы могут оставить только для определенных категорий заемщиков. Ужесточение требований по льготной ипотеке, отметил господин Аксаков, поспособствует снижению спроса, что приведет к снижению цен на жилую недвижимость.
Правительство с 20 сентября нынешнего года повысило с 15% до 20% минимальный первоначальный взнос для кредитов, выдаваемых по льготным программам. В октябре ЦБ предложил правительству вновь поднять минимальный первоначальный взнос с целью охлаждения рынка жилищных ссуд. На программы льготной ипотеки правительство планирует выделить 95 млрд рублей, - пишет "Ъ".