В России

44 минуты назад

Первоначальный взнос по льготной ипотеке могут повысить до 30%

27
#льготная ипотека #первый взнос

В правительстве обсуждается возможность повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30%.

В России могут повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%. Такой вариант обсуждается в правительстве, - рассказали "Известиям" источники, знакомые с ходом дискуссии. В этом году власти уже повышали порог с 15% до 20%. Но пока это не привело к существенному охлаждению рынка ипотеки, драйвером роста на котором выступают льготные программы.

О том, что правительство принимает "некоторые меры по увеличению первоначального взноса льготной ипотеки", рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на выставке-форуме "Россия". Программа действует до 1 июля 2024 года, но должна, по мнению чиновника, развиваться. При этом, он отметил, что объем выдачи ипотеки сейчас довольно велик и власти рассматривают вопрос о том, как его регулировать. Правда, вице-премьер не уточнил, до какого уровня власти могут увеличить требования к первоначальному взносу по программам с господдержкой. К концу года, по его оценкам, объем выдачи ипотеки достигнет 3,5 трлн руб.

Правительство обсуждает повышение взноса до 30%, - рассказали три источника издания, знакомых с ходом дискуссии. Один из источников отметил, что параметр в 30% рассматривается, но не для всех программ с господдержкой.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что обсуждается увеличение до 25%. По его словам, льготные программы могут оставить только для определенных категорий заемщиков. Ужесточение требований по льготной ипотеке, отметил господин Аксаков, поспособствует снижению спроса, что приведет к снижению цен на жилую недвижимость.

Правительство с 20 сентября нынешнего года повысило с 15% до 20% минимальный первоначальный взнос для кредитов, выдаваемых по льготным программам. В октябре ЦБ предложил правительству вновь поднять минимальный первоначальный взнос с целью охлаждения рынка жилищных ссуд. На программы льготной ипотеки правительство планирует выделить 95 млрд рублей, - пишет "Ъ".
27
#льготная ипотека #первый взнос

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
Бизнес

Еще в рубрике

В России пройдет эксперимент по легализации гостевых домов
#гостевые дома #легализация
В России пройдет эксперимент по легализации гостевых домов

5 минут назад

В России
В РФ перед Новым годом подорожало шампанское
#шампанское #Новый год
В РФ перед Новым годом подорожало шампанское

сегодня, 11:23

В России
В РФ может начаться эксперимент по маркировке косметики
#маркировка #косметика
В РФ может начаться эксперимент по маркировке косметики

сегодня, 10:41

В России
Банки сообщают о рекордном росте средств россиян на вкладах
#экономика #вклады
Банки сообщают о рекордном росте средств россиян на вкладах

сегодня, 09:58

В России
В Госдуме предложили запретить телефоны на школьных уроках уже с января

вчера, 17:45

В России
В АТОР объявили стоимость новогоднего отдыха для россиян

вчера, 17:44

В России