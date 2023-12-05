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сегодня, 11:23
В РФ перед Новым годом подорожало шампанское
Известно, что средний чек на данный вид алкоголя составляет 465,6 рублей.
Средняя стоимость российского шампанского за год выросла на 6,25%. Средние цены на напиток назвали эксперты Руспродсоюза, - пишут "Известия".
К концу года стоимость игристого вина в России поднялась до 465,6 рубля. Самый дорогой напиток найден в административном центре Чукотки, Анадыре, — там за него придется заплатить 757,2 рубля. Шампанское в Москве обойдется в 541,6 рубля, а в Санкт-Петербурге — в 520,6 рубля. Самое дешевое шампанское можно приобрести в Югре: одна бутылка в городе Белоярский стоит 310,9 рубля.
По словам зампреда правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Леона, перед Новым годом цены на шампанское вряд ли поднимутся.
"В декабре шампанского традиционно продается в разы больше, чем в любой другой месяц. Бизнес зарабатывает на объемах продаж. Более того, большинство сезонных категорий в преддверии новогодних праздников реализуются по скидкам и акциям", — объяснил он.
Как показали опросы компании NielsenIQ, самыми популярными у россиян игристыми винами в 2023 году стали Santo Stefano, "Абрау-Дюрсо" и "Дербентское". Также в первой пятерке оказались игристое вино под маркой Chateau Tamagne и "Левъ Голицынъ". Бренды Martini и Mondoro в этом году вылетели из топа.
К концу года стоимость игристого вина в России поднялась до 465,6 рубля. Самый дорогой напиток найден в административном центре Чукотки, Анадыре, — там за него придется заплатить 757,2 рубля. Шампанское в Москве обойдется в 541,6 рубля, а в Санкт-Петербурге — в 520,6 рубля. Самое дешевое шампанское можно приобрести в Югре: одна бутылка в городе Белоярский стоит 310,9 рубля.
По словам зампреда правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Леона, перед Новым годом цены на шампанское вряд ли поднимутся.
"В декабре шампанского традиционно продается в разы больше, чем в любой другой месяц. Бизнес зарабатывает на объемах продаж. Более того, большинство сезонных категорий в преддверии новогодних праздников реализуются по скидкам и акциям", — объяснил он.
Как показали опросы компании NielsenIQ, самыми популярными у россиян игристыми винами в 2023 году стали Santo Stefano, "Абрау-Дюрсо" и "Дербентское". Также в первой пятерке оказались игристое вино под маркой Chateau Tamagne и "Левъ Голицынъ". Бренды Martini и Mondoro в этом году вылетели из топа.