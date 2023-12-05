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За неделю в Липецкой области от COVID-19 погиб еще один человек

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#COVID-19
За неделю в Липецкой области от COVID-19 погиб еще один человек

А количество новых случаев заболевания резко выросло.

За неделю, с 27 ноября по 3 декабря, в Липецкой области от COVID-19 умер один человек. Выявлен 531 новый случай заболевания (неделей ранее — 316). Госпитализированы 38 заболевших коронавирусной инфекцией — почти на треть больше, чем неделю назад. К счастью, и выздоровевших тоже почти на треть больше — 316.

В России количество госпитализаций за неделю, в среднем, выросло на 12%. Выздоровели 69 636 из заболевших ранее, или на 27,1% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли 138 человек, неделей раньше умерших было 93.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 66,92 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 73 субъектах РФ, в том числе в 29 регионах более, чем в среднем по стране», — сообщает сайт Объясняем.рф.
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#COVID-19

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