В России
29 минут назад
В РФ может начаться эксперимент по маркировке косметики
В России может стартовать эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии.
Минэкономразвития поддержало проведение в России эксперимента по маркировке парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии. Об этом говорится в отзыве министерства на проект постановления правительства, подготовленного Минпромторгом, - говорится в документе за подписью замминистра Максима Колесникова.
"В соответствии с письмом Минпромторга России Минэкономразвития России рассмотрело проект постановления правительства РФ "О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии" и сообщает о его согласовании в представленной редакции", — сообщает министерство.
Представители бизнеса рассказали, что готовы поддержать проведение эксперимента, при этом у некоторых предпринимателей остаются опасения, - пишут "Известия".
Президент правления Ассоциация товаропроизводителей "Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии" Светлана Матело отметила, что по итогу 2023 года заметно, что доля российских производителей увеличится на 12% по сравнению с 2022 годом.
Руководитель программы внедрения и развития маркировки Lamoda Людмила Шмыгалева рассказала, что компания успешно взаимодействует с ЦРПТ по маркировке одежды, обуви, парфюмерии, а также готова принять участие в эксперименте по маркировке косметики и бытовой химии.
Однако общественный омбудсмен Ассоциации предприятий индустрии красоты и руководитель салонов красоты Ляля Садыкова сказала, что факт введения маркировки в отрасли вызывает опасения.
"Разумеется, мы примем в эксперименте участие, для того чтобы совместно с другими участниками оборота иметь возможность повлиять на итоговые решения в сфере маркировки косметики и отразить интересы компаний индустрии красоты", — отметила Садыкова.
Замгендиректора компании "Полекс Бьюти" Елена Полонская заявила, что компания также планирует принять участие в эксперименте по маркировке, чтобы ознакомиться с процессами внедрения системы «Честный знак».
"Эксперимент позволит отработать организационные и технические особенности нанесения маркировочных кодов на нашу продукцию", — считает она.
"В соответствии с письмом Минпромторга России Минэкономразвития России рассмотрело проект постановления правительства РФ "О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии" и сообщает о его согласовании в представленной редакции", — сообщает министерство.
Представители бизнеса рассказали, что готовы поддержать проведение эксперимента, при этом у некоторых предпринимателей остаются опасения, - пишут "Известия".
Президент правления Ассоциация товаропроизводителей "Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии" Светлана Матело отметила, что по итогу 2023 года заметно, что доля российских производителей увеличится на 12% по сравнению с 2022 годом.
Руководитель программы внедрения и развития маркировки Lamoda Людмила Шмыгалева рассказала, что компания успешно взаимодействует с ЦРПТ по маркировке одежды, обуви, парфюмерии, а также готова принять участие в эксперименте по маркировке косметики и бытовой химии.
Однако общественный омбудсмен Ассоциации предприятий индустрии красоты и руководитель салонов красоты Ляля Садыкова сказала, что факт введения маркировки в отрасли вызывает опасения.
"Разумеется, мы примем в эксперименте участие, для того чтобы совместно с другими участниками оборота иметь возможность повлиять на итоговые решения в сфере маркировки косметики и отразить интересы компаний индустрии красоты", — отметила Садыкова.
Замгендиректора компании "Полекс Бьюти" Елена Полонская заявила, что компания также планирует принять участие в эксперименте по маркировке, чтобы ознакомиться с процессами внедрения системы «Честный знак».
"Эксперимент позволит отработать организационные и технические особенности нанесения маркировочных кодов на нашу продукцию", — считает она.