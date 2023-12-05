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сегодня, 09:58
Банки сообщают о рекордном росте средств россиян на вкладах
В ноябре российские банки зафиксировали рекордный рост средств на вкладах.
После очередного раунда повышения ставки ЦБ, поднявшего ее 27 октября с 13 до 15 процентов, крупные российские банки зафиксировали рекордный прирост средств клиентов на срочных вкладах, - передает РБК, ссылаясь на данные пяти кредитных организаций из отечественного топ-20.
Некоторые участники рынка делают акцент, что значительную часть притока обеспечил не перевод денег с текущих счетов, а новое привлечение.
Согласно оценке управляющего директора "Газпромбанк Private Banking" Егора Сусина, за четыре месяца, последовавших за подъемом ключевой ставки, рост объема остатков на рублевых депозитах мог составить не менее 3,5 триллиона рублей. По его словам, тенденции может способствовать увеличение доходов населения в номинальном выражении, переток с текущих счетов на срочные и рост процентных ставок, генерирующий рост процентных доходов, остающихся на депозитах.
Банк России начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики в июле, удвоив с тех пор ключевую ставку. По данным ЦБ, за август—октябрь рублевые депозиты в банках выросли на 2,58 триллиона рублей.
Одним из источников увеличения депозитной базы эксперты называют возврат в банки наличных. Так, по данным регулятора, за ноябрь объем наличных денег в обращении сократился на 318,2 миллиарда рублей, вдвое быстрее, чем месяцем ранее. Также в ноябре мог наблюдаться переток валютных сбережений в рублевые, когда россияне активно продавали валюту, оставляя в банках вырученные рубли, - полагает экономист по России и СНГ инвестиционной компании "Ренессанс Капитал" Софья Донец.
Банк России начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики в конце июля 2023 года. С тех пор ключевая ставка поднялась вдвое, с 7,5 до 15%. За август—октябрь рублевые депозиты населения в банках выросли на 2,58 трлн руб., а текущие счета сократились на 1,18 трлн рублей, - следует из статистики ЦБ РФ. В ней пока не отражены данные за ноябрь.
Некоторые участники рынка делают акцент, что значительную часть притока обеспечил не перевод денег с текущих счетов, а новое привлечение.
Согласно оценке управляющего директора "Газпромбанк Private Banking" Егора Сусина, за четыре месяца, последовавших за подъемом ключевой ставки, рост объема остатков на рублевых депозитах мог составить не менее 3,5 триллиона рублей. По его словам, тенденции может способствовать увеличение доходов населения в номинальном выражении, переток с текущих счетов на срочные и рост процентных ставок, генерирующий рост процентных доходов, остающихся на депозитах.
Банк России начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики в июле, удвоив с тех пор ключевую ставку. По данным ЦБ, за август—октябрь рублевые депозиты в банках выросли на 2,58 триллиона рублей.
Одним из источников увеличения депозитной базы эксперты называют возврат в банки наличных. Так, по данным регулятора, за ноябрь объем наличных денег в обращении сократился на 318,2 миллиарда рублей, вдвое быстрее, чем месяцем ранее. Также в ноябре мог наблюдаться переток валютных сбережений в рублевые, когда россияне активно продавали валюту, оставляя в банках вырученные рубли, - полагает экономист по России и СНГ инвестиционной компании "Ренессанс Капитал" Софья Донец.
Банк России начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики в конце июля 2023 года. С тех пор ключевая ставка поднялась вдвое, с 7,5 до 15%. За август—октябрь рублевые депозиты населения в банках выросли на 2,58 трлн руб., а текущие счета сократились на 1,18 трлн рублей, - следует из статистики ЦБ РФ. В ней пока не отражены данные за ноябрь.