С «Пятёрочкой» каждый может стать Дедом Морозом: сеть запустила «Ёлку желаний»

В самый добрый праздник года так приятно сделать подарок тем, кто больше всех нуждается в поддержке.

Традиционный предновогодний благотворительный проект «Ёлка желаний» начался в торговой сети «Пятёрочка».

Ретейлер совместно с банком еды «Русь» поможет гостям магазина проявить лучшие качества и помочь осуществить заветные желания более 2600 детей с особенностями здоровья или из семей в трудной жизненной ситуации.

В магазинах «Пятёрочка» установили ёлки, на которых висят открытки-письма Деду Морозу с желаниями детей. Можно выбрать любое письмо или даже несколько, купить то, о чем мечтает ребенок, и передать подарок вместе с открыткой сотрудникам магазина, участвующего в акции.

Полученные подарки волонтеры «Руси» заберут из магазинов и организуют новогоднее мероприятие для детей в отделениях фонда, где Дед Мороз и Снегурочка вручат их ребятам.





- Дарить детям искренние эмоции, веру в чудеса и исполнение желаний под Новый год – большая радость и одновременно ответственность для нас. Мы рады, что четвертый год подряд проводим проект «Ёлка желаний», который вызывает большой отклик у посетителей наших магазинов. Верим, что и в этот раз вместе с гостями «Пятёрочки» мы сможем воплотить в жизнь все заветные мечты ребят, – комментирует руководитель по устойчивому развитию торговой сети «Пятёрочка» Алина Юхневич.

- Подобные акции помогают не только оказать дополнительную поддержку нуждающимся семьям в кризисной ситуации, но и действительно меняют жизнь людей к лучшему. Даже небольшой продуктовый набор позволяет направить часть семейного бюджета на другие нужды. Например, записать ребенка в кружок или подарить ему подарок, сотворив маленькое предновогоднее чудо», – считает Юлиа Назарова, общественный деятель, сооснователь и президент банка еды «Русь».

Первая «Ёлка желаний» прошла в 2019 в «Пятёрочках» Екатеринбурга, после чего успешный новогодний опыт начали применять и в других городах. Между прочим, Липецк стал одним из первых, благотворительный проект добрался к нам в 2022 году.

В этом году «Ёлка желаний» продлится до 20 декабря 2023 г. в 440 магазинах из 25 городов России. Неравнодушным людям помогут откликнуться в Липецке, Санкт-Петербурге, Архангельске, Пскове, Владимире, Рязани, Туле, Челябинске, Екатеринбурге, Ижевске, Перми, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Воронеже, Ельце, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре, Таганроге, Новосибирске, Омске, Барнауле, Тюмени и Кемерово.

Если вы хотите исполнить желание ребенка, но не можете купить и передать подарок лично, сделать это можно на сайте foodbankrus.ru/donate-elka , выбрав конкретный предмет или сделав денежное пожертвование. Ведь Новый Год – время чудес и он не должен обойти стороной ни одного ребёнка.