65-летний липчанин сильно обморозил руки и ноги

Мужчина госпитализирован.

Сегодня ночью в областной ожоговый центр доставили 65-летнего липчанина с обморожениями.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина живёт один и решил пройтись до магазина, но оделся и обулся не по погоде. А потом ещё и заплутал по пути домой.



В результате пенсионеру диагностировали обморожения рук и ног.



Врачи советуют: чтобы избежать обморожений, защищайте кожу от влаги, холода и ветра, избегайте нахождения на холоде в опьянении. Опьянение вызывает большую потерю тепла, а сконцентрировать внимание на признаках обморожения не получается.



Носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь как «капуста»: тогда между слоями одежды будет удерживающая тепло прослойка воздуха. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой. А вот тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки — прямая дорога к получению обморожения. В обувь советуют положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные.



Не стоит выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа. Варежки надо выбирать из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. А вот перчатки от мороза спасают плохо.



Вероятность получить обморожение на ветру значительно выше. А женщинам не советуют носить на морозе металлические украшения.



А ещё важно следить за близкими: особенно за изменениями в цвете кожи на ушах, носу и щеках.

