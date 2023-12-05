Здоровье

10 минут назад

65-летний липчанин сильно обморозил руки и ноги

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#обморожение #переохлаждение
65-летний липчанин сильно обморозил руки и ноги

Мужчина госпитализирован.

Сегодня ночью в областной ожоговый центр доставили 65-летнего липчанина с обморожениями.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина живёт один и решил пройтись до магазина, но оделся и обулся не по погоде. А потом ещё и заплутал по пути домой.

В результате пенсионеру диагностировали обморожения рук и ног.

Врачи советуют: чтобы избежать обморожений, защищайте кожу от влаги, холода и ветра, избегайте нахождения на холоде в опьянении. Опьянение вызывает большую потерю тепла, а сконцентрировать внимание на признаках обморожения не получается.

Носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь как «капуста»: тогда между слоями одежды будет удерживающая тепло прослойка воздуха. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой. А вот тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки — прямая дорога к получению обморожения. В обувь советуют положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные.

Не стоит выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа. Варежки надо выбирать из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. А вот перчатки от мороза спасают плохо.

Вероятность получить обморожение на ветру значительно выше. А женщинам не советуют носить на морозе металлические украшения.

А ещё важно следить за близкими: особенно за изменениями в цвете кожи на ушах, носу и щеках.
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#обморожение #переохлаждение

Комментарии (1)

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Липчанин

7 минут назад
Напишите потом чем борьба за его здоровье закончилась )
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#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
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