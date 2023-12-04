В АТОР объявили стоимость новогоднего отдыха для россиян

Поездка на Новый год в Подмосковье или город «Золотого кольца» обойдется семье с двумя детьми в среднем в 50 тыс. рублей. Об этом рассказала в интервью «Известиям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«В первую очередь туристы раскупили премиальные и самые бюджетные варианты. Сейчас остались места в среднем ценовом сегменте — но нужно понимать, что стоимость отдыха в этом году выше прошлогодней на 15-20%. И чем ближе к праздничным датам, тем она будет выше», — отметила она.



Например, для семьи с двумя детьми бюджетный новогодний отдых в Подмосковье или городе «Золотого кольца» обойдется в среднем в 50 тыс. рублей — при условии размещения в трехзвездочной гостинице на 3–4 дня.

В этом году туры на Новый год продаются значительно активнее, чем в прошлом: к середине ноября туроператоры распродали уже более 50% от всего объема предложений по России на праздничные даты, добавила Майя Ломидзе.

«Есть серьезные основания полагать, что к середине декабря мест останется совсем мало», — сказала она.



Из направлений, по ее словам, традиционно востребован Краснодарский край, в пятерку самых продаваемых также вошли Ставропольский край, Москва и область, города «Золотого кольца». В десятке — Казань, Алтай и горнолыжные курорты Шерегеш, Архыз, Домбай. За рубежом в лидерах Таиланд и ОАЭ.



