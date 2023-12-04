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57 минут назад

Матвиенко заявила о необходимости снизить накал риторики в вопросе запрета абортов

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#запрет абортов #беременность

Спикер Совета Федерации призвала усилить поддержку беременных женщин, заявила, что запреты создадут подпольный рынок абортов, что скажется и на качестве медицинских услуг, и на здоровье женщин.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что никаких запретов и криминализации законов в сфере абортов не будет, государство этим путем не пойдет, - передает Bfm.ru.

По ее словам, "каждой женщине надо объяснить, что ребенок будет поддержан государством", и подчеркнула, что на аборты зачастую идут из-за бытовой неустроенности, и потом жалеют об этом решении всю жизнь.

Как отметила Матвиенко, нужно во-первых, снизить накал риторики, потому что некоторые предложения депутатов и общественных активистов, по ее словам, «невозможно комментировать», а во-вторых, следует вспомнить про негативный опыт подобных запретов, и о последствиях, к которым они привели.

"Проблема есть, проблема сложная. Несмотря на то, что за последние пять лет на 25% снизилось количество абортов, цифры пока очень тревожные. Но я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая компанейщина, никакое давление, криминализация законодательства в этой сфере не смогут решить эту проблему. Государство по этому пути точно не пойдет. Тем более, что у нас уже есть опыт, который закончился печальными последствиями, это нелегальный рынок услуг, это пещерное качество, это рост женской смертности и так далее. Точно по такому пути мы не пойдем. На мой взгляд, сейчас нужно снизить накал риторики, перевести это обсуждение в плоскость здравого смысла. Всегда такая моральная психологическая и этическая проблема, и в нашем обществе во все времена негативно относились к абортам, осуждали и осуждают. Когда в силу разных обстоятельств женщина становится перед выбором — рожать ребенка или делать аборт — для любой женщины это колоссальный стресс. Это такая огромная физическая травма, это психологическая проблема. И зачастую многие из них, особенно когда речь идет о молодых, юных, они не могут сами с этим справиться. И очень важно, чтобы в этот трудный жизненный момент рядом были родные и близкие, которые бы поддержали, психолог и, главное, врач, который смог бы объяснить женщине, что это может быть колоссальный вред для ее здоровья", - отметила Матвиенко.

За последние месяцы от депутатов и общественников прозвучало несколько громких предложений о том, как надо отрегулировать практику абортов, и повысить демографические показатели.
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#запрет абортов #беременность

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