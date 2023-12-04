В России
26 минут назад
Водителям выписали свыше 1 млн штрафов за неоплату проезда по платным магистралям
Более 1 млн штрафов за неоплату проезда по платным магистралям вынес Ространснадзор в 2023 году.
Ространснадзор вынес 1,05 млн штрафов за неоплату проезда по магистралям.
С начала 2023 года водителям в России вынесли 1,05 млн штрафов за неоплаченный проезд по платным магистралям, 963,5 тыс. из них — по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и М-12 "Восток", - пишет "Ъ" со ссылкой на статистику Ространснадзора и "Автодора".
Более 30% штрафов (327,6 тыс.) были отменены, поскольку автовладельцы успели погасить долг (проезд нужно оплатить в течение пяти дней; если за это время деньги не были внесены, штраф для водителей легковых автомобилей составит 1500 руб., грузовиков — 5000 руб. Человека освободят от административной ответственности в случае оплаты проезда в течение 20 дней с момента вынесения постановления); 20% штрафов с ЦКАД и М-12 направили в Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания.
Нарушения ст. 12.21.4. КоАП (неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автомобильным дорогам) в основном фиксируют на трассах, где действует система "Свободный поток". На них с января 2023 года пришлось 87 тыс. штрафов. Из них 77,2 тыс. постановлений вынесли на Московском скоростном диаметре (проезд стоит 950 рублей для транзитных пользователей), впоследствии 28,4 тыс. штрафов отменили.
"Свободный поток" — система взимания платы без шлагбаумов, позволяет въезжать и выезжать с трассы без остановок. Проезд оплачивается транспондером или с помощью заранее оформленного билета.
С начала 2023 года водителям в России вынесли 1,05 млн штрафов за неоплаченный проезд по платным магистралям, 963,5 тыс. из них — по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и М-12 "Восток", - пишет "Ъ" со ссылкой на статистику Ространснадзора и "Автодора".
Более 30% штрафов (327,6 тыс.) были отменены, поскольку автовладельцы успели погасить долг (проезд нужно оплатить в течение пяти дней; если за это время деньги не были внесены, штраф для водителей легковых автомобилей составит 1500 руб., грузовиков — 5000 руб. Человека освободят от административной ответственности в случае оплаты проезда в течение 20 дней с момента вынесения постановления); 20% штрафов с ЦКАД и М-12 направили в Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания.
Нарушения ст. 12.21.4. КоАП (неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автомобильным дорогам) в основном фиксируют на трассах, где действует система "Свободный поток". На них с января 2023 года пришлось 87 тыс. штрафов. Из них 77,2 тыс. постановлений вынесли на Московском скоростном диаметре (проезд стоит 950 рублей для транзитных пользователей), впоследствии 28,4 тыс. штрафов отменили.
"Свободный поток" — система взимания платы без шлагбаумов, позволяет въезжать и выезжать с трассы без остановок. Проезд оплачивается транспондером или с помощью заранее оформленного билета.