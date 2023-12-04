В России

24 минуты назад

В Госдуму внесли законы об ужесточении наказания за утечку данных россиян

13
#утечка данных #наказание

Депутаты внесли в Госдуму несколько законопроектов, которые ужесточат наказание за утечки персональных данных.

Депутаты внесли в Госдуму несколько законопроектов, согласно которым предлагается ужесточить наказание за утечки персональных данных вплоть до сотен миллионов рублей, - заявил заместитель секретаря генерального совета политсилы Андрей Турчак.

"В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей. Для похитителей данных — вплоть до 10 лет лишения свободы", — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, меры ответственности, которые действуют в настоящее время, "мало кого стимулируют". В связи с этим в настоящее время на черном рынке циркулирует около 20 тысяч разновидностей баз с подобными данными.

"Они содержат информацию примерно о 80% населения России. По самым скромным оценкам, ущерб от утечек только в прошлом году составил около 8 млрд рублей", — отметил он.

По словам депутата, штрафы будут еще жестче, если произойдет утечка наиболее чувствительных данных, например медицинской информации. В таких случаях размер штрафов для должностных лиц составит от 800 тыс. до 2 млн рублей, а для юридических — 3–15 млн. В случае повторного нарушения организация уже может заплатить сотни миллионов рублей, в зависимости от выручки компании.

Отдельный пункт законопроекта — вывоз данных россиян за рубеж для продажи или передачи. За это нарушение предложено наказывать лишением свободы на срок до 8 лет, - пишут "Известия".
13
#утечка данных #наказание

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: через тернии к звездам
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
5
«Тот самый Липецк»: через тернии к звездам
Общество

Еще в рубрике

В Красноярском крае из-за ветра перевернулся автобус с 15 пассажирами
#ДТП #авария
В Красноярском крае из-за ветра перевернулся автобус с 15 пассажирами

сегодня, 13:47

В России
Цена на золото впервые в истории превысила $2100 за унцию
#золото #экономика
Цена на золото впервые в истории превысила $2100 за унцию

сегодня, 12:58

В России
Цены на российскую пшеницу выросли после шторма в Черном море
#пшеница #экономика
Цены на российскую пшеницу выросли после шторма в Черном море

сегодня, 12:07

В России
Высота сугробов в Москве достигла рекордных значений
#снегопад #Москва
Высота сугробов в Москве достигла рекордных значений

сегодня, 11:21

В России
В Минобороны предлагают изменить требования к состоянию здоровья призывников в РФ
#призывники #армия
В Минобороны предлагают изменить требования к состоянию здоровья призывников в РФ

сегодня, 10:48

В России
В РФ поставлен новый рекорд нераспроданного жилья в новостройках
#жилье #экономика
В РФ поставлен новый рекорд нераспроданного жилья в новостройках

сегодня, 09:59

В России