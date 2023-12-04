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24 минуты назад
В Госдуму внесли законы об ужесточении наказания за утечку данных россиян
Депутаты внесли в Госдуму несколько законопроектов, которые ужесточат наказание за утечки персональных данных.
Депутаты внесли в Госдуму несколько законопроектов, согласно которым предлагается ужесточить наказание за утечки персональных данных вплоть до сотен миллионов рублей, - заявил заместитель секретаря генерального совета политсилы Андрей Турчак.
"В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей. Для похитителей данных — вплоть до 10 лет лишения свободы", — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, меры ответственности, которые действуют в настоящее время, "мало кого стимулируют". В связи с этим в настоящее время на черном рынке циркулирует около 20 тысяч разновидностей баз с подобными данными.
"Они содержат информацию примерно о 80% населения России. По самым скромным оценкам, ущерб от утечек только в прошлом году составил около 8 млрд рублей", — отметил он.
По словам депутата, штрафы будут еще жестче, если произойдет утечка наиболее чувствительных данных, например медицинской информации. В таких случаях размер штрафов для должностных лиц составит от 800 тыс. до 2 млн рублей, а для юридических — 3–15 млн. В случае повторного нарушения организация уже может заплатить сотни миллионов рублей, в зависимости от выручки компании.
Отдельный пункт законопроекта — вывоз данных россиян за рубеж для продажи или передачи. За это нарушение предложено наказывать лишением свободы на срок до 8 лет, - пишут "Известия".
"В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей. Для похитителей данных — вплоть до 10 лет лишения свободы", — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, меры ответственности, которые действуют в настоящее время, "мало кого стимулируют". В связи с этим в настоящее время на черном рынке циркулирует около 20 тысяч разновидностей баз с подобными данными.
"Они содержат информацию примерно о 80% населения России. По самым скромным оценкам, ущерб от утечек только в прошлом году составил около 8 млрд рублей", — отметил он.
По словам депутата, штрафы будут еще жестче, если произойдет утечка наиболее чувствительных данных, например медицинской информации. В таких случаях размер штрафов для должностных лиц составит от 800 тыс. до 2 млн рублей, а для юридических — 3–15 млн. В случае повторного нарушения организация уже может заплатить сотни миллионов рублей, в зависимости от выручки компании.
Отдельный пункт законопроекта — вывоз данных россиян за рубеж для продажи или передачи. За это нарушение предложено наказывать лишением свободы на срок до 8 лет, - пишут "Известия".