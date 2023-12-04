Происшествия
49 минут назад
Вандалы разбили стекло на остановке «Памятник Танкистам»
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Утром 4 ноября на остановке «Памятник Танкистам» в Липецке пассажиры общественного транспорта обнаружили разбитое стекло остановки.
В пресс-службе администрации Липецка со ссылкой на управление благоустройства GOROD48 сообщили, что разбитое стекло заменят до 15 декабря.
— Управление благоустройства обратится в полицию с заявлением о розыске вандалов, — дополнили в мэрии.
В пресс-службе администрации Липецка со ссылкой на управление благоустройства GOROD48 сообщили, что разбитое стекло заменят до 15 декабря.
— Управление благоустройства обратится в полицию с заявлением о розыске вандалов, — дополнили в мэрии.
8 498
Елена Яровская
Знаю все
Животиков Володя
Древний
Якудза.
?
Люди
А зачем.