Происшествия

49 минут назад

Вандалы разбили стекло на остановке «Памятник Танкистам»

8 498
#вандализм #остановка
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Вандалы разбили стекло на остановке «Памятник Танкистам»
Утром 4 ноября на остановке «Памятник Танкистам» в Липецке пассажиры общественного транспорта обнаружили разбитое стекло остановки.

В пресс-службе администрации Липецка со ссылкой на управление благоустройства GOROD48 сообщили, что разбитое стекло заменят до 15 декабря. 

—  Управление благоустройства обратится в полицию с заявлением о розыске вандалов, — дополнили в мэрии.
8 498
#вандализм #остановка
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Комментарии (8)

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Елена Яровская

4 минуты назад
Вандализм нужно сделать уголовной статьей.
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Знаю все

5 минут назад
Ну что за "люди"? Если бы взяли домой отнесли стекло, и оно им было очень нужно! А то просто разбили и все! Где мозги и воспитание?
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Животиков Володя

8 минут назад
Если остановки постоянно подвергаются вандализму, почему бы не использовать антивандальное исполнение в малых архитектурных решениях? городские чиновники глупые, не понимают очевидных вещей или это возможность пополнить карманы? от любых трат можно немного отщипнуть себе. стекла бьют регулярно, кому-то это очень на руку
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Древний

19 минут назад
Сокол просто рай.
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Якудза.

20 минут назад
Надо делать из металла.
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?

24 минуты назад
Так они хоть что разобьют. Ьудет лавочка, ее вырвут. Надо найти и заставить работать. А ночью чтоб в т.рме сидели . Сразу поумнеют.
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Люди

35 минут назад
Уберите вообще эти остановки со стёклами поставьте лучше только одну скамейку пусть седят на ней и ждут автобус под дождём снегом коль бьют и ломают остановки они вообще не нужны надоело
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А зачем.

40 минут назад
А зачем делают стеклянные остановки.вот их и бьют. Что металла нехватает? Металл не разобьеш.
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