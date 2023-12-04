Вандалы разбили стекло на остановке «Памятник Танкистам»

Утром 4 ноября на остановке «Памятник Танкистам» в Липецке пассажиры общественного транспорта обнаружили разбитое стекло остановки.



В пресс-службе администрации Липецка со ссылкой на управление благоустройства GOROD48 сообщили, что разбитое стекло заменят до 15 декабря.



— Управление благоустройства обратится в полицию с заявлением о розыске вандалов, — дополнили в мэрии.

