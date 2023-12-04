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В Красноярском крае из-за ветра перевернулся автобус с 15 пассажирами
В момент ДТП в автобусе находились 15 пассажиров, за медицинской помощью никто не обращался.
Автобус с 15 пассажирами в результате бокового ветра съехал в кювет на загородной трассе на юге Красноярского края, - сообщает региональный главк МВД.
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
"Сегодня на 2 км автодороги Шарыпово–Назарово, около 13 ч. 30 мин., в результате сильного бокового ветра междугородний автобус "Хайгер" на под управлением 57-летнего водителя съехал в кювет и опрокинулся на правый бок. Автобус следовал из г. Шарыпово в г. Красноярск", - говорится в Телеграм-канале МВД Красноярского края.
В момент ДТП в автобусе находилось 15 пассажиров, за медицинской помощью на данный момент никто не обратился, - отмечается в сообщении.
По данным регионального управления автодорог, 4 декабря практически повсеместно на краевых дорогах снежные накаты, идет мокрый снег. В центральных районах из-за положительных температур на проезжей части также присутствует рыхлый снег, местами сильный ветер до 15-20 метров в секунду.
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
"Сегодня на 2 км автодороги Шарыпово–Назарово, около 13 ч. 30 мин., в результате сильного бокового ветра междугородний автобус "Хайгер" на под управлением 57-летнего водителя съехал в кювет и опрокинулся на правый бок. Автобус следовал из г. Шарыпово в г. Красноярск", - говорится в Телеграм-канале МВД Красноярского края.
В момент ДТП в автобусе находилось 15 пассажиров, за медицинской помощью на данный момент никто не обратился, - отмечается в сообщении.
По данным регионального управления автодорог, 4 декабря практически повсеместно на краевых дорогах снежные накаты, идет мокрый снег. В центральных районах из-за положительных температур на проезжей части также присутствует рыхлый снег, местами сильный ветер до 15-20 метров в секунду.