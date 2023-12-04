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40 минут назад

Цена на золото впервые в истории превысила $2100 за унцию

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#золото #экономика

Эксперты полагают, что драгметалл продолжит дорожать в следующем году, отмечая геополитическую напряженность, а также возможность снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой, которое будет способствовать ослаблению доллара.

Цена золота впервые в истории превысила $2100 за тройскую унцию, - передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов нью-йоркской бирже Comex.

Согласно данным торгов, цена декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex выросла на $17,7, или на 0,85%, до $2107,15 за тройскую унцию. Серебро также растет в цене на 0,09%, до $25,317 за унцию.

"Рынки рассчитывают на снижение ставки. Золото способно "расти", и будет «расти» при первых признаках рецессии", — заявил старший рыночный аналитик Capital.com в Мельбурне Кайл Родда.

27 ноября цена золота поднималась выше отметки в $2000 за унцию, что является максимумом с мая текущего года.
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#золото #экономика

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