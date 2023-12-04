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Цены на российскую пшеницу выросли после шторма в Черном море

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#пшеница #экономика

Стоимость экспортного зерна из России растет: стоимость пшеницы за месяц выросла на $9 за тонну.

Мировые цены на российскую пшеницу, снижавшиеся с начала сентября, в ноябре возобновили рост, - следует из отчета Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка. По данным аналитиков, индекс экспортных цен на пшеницу с протеином 12,5% за месяц к началу декабря вырос на $9, до $239 за тонну (FOB). На начало июля, первого месяца сезона, индекс был $234 за тонну, а максимум в $250 за тонну отмечался в сентябре, - пишет "Ъ" со ссылкой на отчет Центра ценовых индексов Газпромбанка.

По данным "Русагротранса", мировые цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% на базисе FOB с поставкой в декабре за последнюю неделю выросли на $2, до $237 за тонну.

В "Совэконе" (это издание об аграрных рынках России) считают, что за неделю котировки выросли на $1, до $236-$239 за тонну.

Эксперты Центра ценовых индексов Газпромбанка считают, что к увеличению цен, в частности, привела плохая погода на черноморском побережье: из-за шторма остановились отгрузки российской пшеницы в Новороссийске. Кроме того, выросла стоимость пшеницы на тендерах стран-импортеров зерна — например, в Тунисе и Алжире.

Так, экспорт зерна в Тунис с 1 июля по 28 ноября вырос до 193 тыс. тонн — это в 1,7 раза больше по сравнению с предыдущим сезоном. Нарастил поставки и Алжир, они увеличились вдвое, до 193 тысяч тонн. Даже Евросоюз закупает значительно больше российского зерна: рост закупок в сентябре составил 22%, ЕС приобрел 180 тысяч тонн.

По оценкам экспертов, перспективы для увеличения мировых цен на российскую пшеницу сохраняются. Это связано, в частности, с тем, что конкуренты не могут поставлять необходимые объемы зерна: в Австралии проблемы с урожаем, а в Аргентине не продают зерно, ожидая отмены экспортных ограничений.

В то же время 17 ноября два первых судна с 25 тысячами тонн пшеницы из России были направлены в Сомали и Буркина-Фасо. Эта бесплатная поставка — Владимир Путин распорядился направить зерно в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы: в список также попали ЦАР, Зимбабве, Мали и Эритрея.
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#пшеница #экономика

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