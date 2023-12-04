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45 минут назад
Высота сугробов в Москве достигла рекордных значений
В Москве высота сугробов достигла 40 см, это рекордный показатель за всю историю метеонаблюдений.
Около 25–30% от месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки, - рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
"В Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, за минувшие сутки выпало 13 мм осадков, или 25% от месячной нормы осадков. Другие столичные метеостанции зафиксировали: Тушино — 13 мм, Балчуг — 15 мм, МГУ — 16 мм", — говорится в сообщении.
По словам синоптика, что 1 мм осадков в идеальных условиях равен приблизительно 1 см снега. Соответственно, «высота снежного покрова в столице достигла небывалых величин". Если 3 декабря на ВДНХ были зафиксированы 19-сантиметровые сугробы, то к утру они, вероятно, достигли высоты в 30 см, - допустил специалист.
Он отметил, что текущая высота снежного покрова либо повторит рекорд 1952 и 2004 годов, когда снегомерная линейка проваливалась на глубину 30 см, либо превысит его, установив новый. Однако точные данные по осадкам станут известны в понедельник после 9:00, - резюмировал Тишковец.
3 декабря в Москве был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. К 18:00 в Москве, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, выпало 10 мм осадков, что на 0,6 мм больше, чем было в этот день в 1980 году, - пишут "Известия".
"В Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, за минувшие сутки выпало 13 мм осадков, или 25% от месячной нормы осадков. Другие столичные метеостанции зафиксировали: Тушино — 13 мм, Балчуг — 15 мм, МГУ — 16 мм", — говорится в сообщении.
По словам синоптика, что 1 мм осадков в идеальных условиях равен приблизительно 1 см снега. Соответственно, «высота снежного покрова в столице достигла небывалых величин". Если 3 декабря на ВДНХ были зафиксированы 19-сантиметровые сугробы, то к утру они, вероятно, достигли высоты в 30 см, - допустил специалист.
Он отметил, что текущая высота снежного покрова либо повторит рекорд 1952 и 2004 годов, когда снегомерная линейка проваливалась на глубину 30 см, либо превысит его, установив новый. Однако точные данные по осадкам станут известны в понедельник после 9:00, - резюмировал Тишковец.
3 декабря в Москве был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. К 18:00 в Москве, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, выпало 10 мм осадков, что на 0,6 мм больше, чем было в этот день в 1980 году, - пишут "Известия".