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В Минобороны предлагают изменить требования к состоянию здоровья призывников в РФ

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#призывники #армия

Отмечается, что нововведения будут применяться при постановке на воинский учет, призыве на службу, заключении контрактов с Минобороны, а также при мобилизации и военных сборах.

Министерство обороны РФ предложило усовершенствовать требования к состоянию здоровья призывников, - следует из опубликованного на портале правовой информации анонса проекта о внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе.

Инициатива министерства касается медосвидетельствования россиян при постановке на воинский учет, призыве на срочную службу и заключении контрактов с Минобороны. Кроме того, она относится к освидетельствованиям граждан, зачисляемых в мобилизационный резерв и призываемых на военные сборы. Целью предлагаемых изменений Минобороны называет "совершенствование требований к состоянию здоровья" таких категорий граждан, - пишет "Ъ".

В частности, по мнению Минобороны, поправки нужно внести в положение, которое определяет, при наличии каких заболеваний (17 категорий) гражданам может быть присвоена та или иная категория годности к военной службе.

Полный текст проекта пока не опубликован, сроком его предполагаемого вступления в силу указан декабрь 2024 года.

"Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции", - говорится на портале в основании к подготовке проекта.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призывники, которые пойдут служить по итогам осенней призывной кампании 2023 года, в том числе из новых российских регионов, не будут направлены в зону боевых действий.

"Во всех регионах сформировано более двух тысяч семисот призывных комиссий. В соответствии с указом президента, призыву на военную службу подлежат 130 тысяч человек", - уточнил Шойгу.
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#призывники #армия

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