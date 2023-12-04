В РФ поставлен новый рекорд нераспроданного жилья в новостройках

Рост цен на новостройки в ближайшие годы будет, скорее всего, на уровне инфляции - до 15% в год.





Таким образом, доля нераспроданных квартир выросла на 1,9 п.п. — до 67% от общего объема жилья, находящегося в стадии строительства. Это стало рекордным показателем за всю историю наблюдений, которые ведутся с января 2020 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2022 года. Тогда объем нераспроданного жилья составлял 66 млн кв. м, или 66% от всей стройки.



Из 71,1 млн кв. м нераспроданного жилья больше половины — 44 млн кв. м — уже выставлено на продажу (по сравнению с прошлым годом его количество выросло на 10,8%). Оставшиеся площади приходятся на проекты, продажи в которых еще не открылись.



По словам гендиректора «INFOline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, на ситуацию повлияли рекордные темпы ввода нового жилья в 2022-2023 годах, а также снижение количества выданных ипотечных кредитов.



"На сегодняшний день продолжается проблема «провала» рыночной ипотеки — большинство сделок заключены по программам льготной ипотеки", — констатировал он.



Представитель застройщика ССК Анна Ших отметила, что пик спроса на новостройки пришелся на 2020-2021 годы, когда действовали программы льготного кредитования. Сейчас же большинство драйверов спроса исчерпали себя, считает эксперт. При этом она не ожидает снижения цен.



"Себестоимость проектов растет постоянно. Скорее можно говорить о стагнации в среднесрочной перспективе", — заявила Ших.



Эксперт компании NF Dom Наталья Сазонова также прогнозирует рост цен в пределах 15% в 2023 году.



Объем нераспроданного жилья в российских новостройках на 1 ноября 2023 года составил 71,1 млн кв. м, что на 5,4 млн кв. м больше, чем год назад, - передает РБК со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства "Дом.РФ".Таким образом, доля нераспроданных квартир выросла на 1,9 п.п. — до 67% от общего объема жилья, находящегося в стадии строительства. Это стало рекордным показателем за всю историю наблюдений, которые ведутся с января 2020 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2022 года. Тогда объем нераспроданного жилья составлял 66 млн кв. м, или 66% от всей стройки.Из 71,1 млн кв. м нераспроданного жилья больше половины — 44 млн кв. м — уже выставлено на продажу (по сравнению с прошлым годом его количество выросло на 10,8%). Оставшиеся площади приходятся на проекты, продажи в которых еще не открылись.По словам гендиректора «INFOline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, на ситуацию повлияли рекордные темпы ввода нового жилья в 2022-2023 годах, а также снижение количества выданных ипотечных кредитов."На сегодняшний день продолжается проблема «провала» рыночной ипотеки — большинство сделок заключены по программам льготной ипотеки", — констатировал он.Представитель застройщика ССК Анна Ших отметила, что пик спроса на новостройки пришелся на 2020-2021 годы, когда действовали программы льготного кредитования. Сейчас же большинство драйверов спроса исчерпали себя, считает эксперт. При этом она не ожидает снижения цен."Себестоимость проектов растет постоянно. Скорее можно говорить о стагнации в среднесрочной перспективе", — заявила Ших.Эксперт компании NF Dom Наталья Сазонова также прогнозирует рост цен в пределах 15% в 2023 году.