В России

33 минуты назад

В РФ поставлен новый рекорд нераспроданного жилья в новостройках

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#жилье #экономика

Рост цен на новостройки в ближайшие годы будет, скорее всего, на уровне инфляции - до 15% в год.

Объем нераспроданного жилья в российских новостройках на 1 ноября 2023 года составил 71,1 млн кв. м, что на 5,4 млн кв. м больше, чем год назад, - передает РБК со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства "Дом.РФ".

Таким образом, доля нераспроданных квартир выросла на 1,9 п.п. — до 67% от общего объема жилья, находящегося в стадии строительства. Это стало рекордным показателем за всю историю наблюдений, которые ведутся с января 2020 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2022 года. Тогда объем нераспроданного жилья составлял 66 млн кв. м, или 66% от всей стройки.

Из 71,1 млн кв. м нераспроданного жилья больше половины — 44 млн кв. м — уже выставлено на продажу (по сравнению с прошлым годом его количество выросло на 10,8%). Оставшиеся площади приходятся на проекты, продажи в которых еще не открылись.

По словам гендиректора «INFOline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, на ситуацию повлияли рекордные темпы ввода нового жилья в 2022-2023 годах, а также снижение количества выданных ипотечных кредитов.

"На сегодняшний день продолжается проблема «провала» рыночной ипотеки — большинство сделок заключены по программам льготной ипотеки", — констатировал он.

Представитель застройщика ССК Анна Ших отметила, что пик спроса на новостройки пришелся на 2020-2021 годы, когда действовали программы льготного кредитования. Сейчас же большинство драйверов спроса исчерпали себя, считает эксперт. При этом она не ожидает снижения цен.

"Себестоимость проектов растет постоянно. Скорее можно говорить о стагнации в среднесрочной перспективе", — заявила Ших.

Эксперт компании NF Dom Наталья Сазонова также прогнозирует рост цен в пределах 15% в 2023 году.

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#жилье #экономика

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