В России

51 минуту назад

Баста попал в аварию на Крестовском острове в Санкт-Петербурге

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Maybach, в котором находился рэпер Баста (Василий Вакуленко), попал в аварию на выезде с «Газпром Арены» в Петербурге. Он возвращался с концерта, пишет Газета.ру.

«Музыкант, предположительно, был на заднем сидении премиального авто в момент ДТП», — отметили в сообщении, уточнив, что официальной информации о происшествии на данный момент нет.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал, в Maybach сработали подушки безопасности.

Как написал Telegram-канал Shot, черный Maybach столкнулся с Kia. Причины аварии выясняют правоохранители. По информации канала, премиальный автомобиль был арендован. На месте происшествия работают экстренные службы.
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