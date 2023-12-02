В России
9 минут назад
190 человек эвакуировали из хостела в Москве из-за пожара
В Москве эвакуировали людей из загоревшегося хостела на Гражданской улице. Об этом сообщает Лента.ру.
Предположительно, пожар начался около 7 утра 2 декабря в одной из комнат. Причиной возгорания мог стать стоявший на зарядке аккумулятор. Отмечается, что администраторы заведения пытались потушить огонь самостоятельно, однако у них не получилось.
Пожарные эвакуировали 190 человек, четверо из которых пострадали. При этом уточняется, что никого из постояльцев хостела не стали госпитализировать.
Предположительно, пожар начался около 7 утра 2 декабря в одной из комнат. Причиной возгорания мог стать стоявший на зарядке аккумулятор. Отмечается, что администраторы заведения пытались потушить огонь самостоятельно, однако у них не получилось.
Пожарные эвакуировали 190 человек, четверо из которых пострадали. При этом уточняется, что никого из постояльцев хостела не стали госпитализировать.