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26 минут назад
В Набережных Челнах горит авторынок площадью 6800 кв. м
Площадь пожара в Набережных Челнах, где горят торговые павильоны, увеличилась до 6,8 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.
"МЧС наращивает силы и средства для тушения пожара в Набережных Челнах. Площадь пожара увеличилась до 6800 квадратных метров. Всего к ликвидации привлечено более 130 человек и 40 единиц техники", — говорится в заявлении.
Пожар произошел на территории авторынка «Гараж-500», сообщает РИА Новости. Причины и обстоятельства ЧП выясняются. На место пожара направился зампрокурора Набережных Челнов Олег Ульянченко.
"МЧС наращивает силы и средства для тушения пожара в Набережных Челнах. Площадь пожара увеличилась до 6800 квадратных метров. Всего к ликвидации привлечено более 130 человек и 40 единиц техники", — говорится в заявлении.
Пожар произошел на территории авторынка «Гараж-500», сообщает РИА Новости. Причины и обстоятельства ЧП выясняются. На место пожара направился зампрокурора Набережных Челнов Олег Ульянченко.