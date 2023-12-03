Раз утро добрым не бывает, то нужно просыпаться днем

Итоги недели.

В прошлое воскресение, еще до наступления календарной зимы, в областную детскую больницу попала первая жертва ватрушки:. И до сих пор реаниматологи борются за жизнь школьницы из Данкова. Как только девочку стабилизируют,в специализированную столичную клинику.Медики говорят, что это самая опасная из зимних забав — спуск с горок на ватрушках. Удар в препятствие гарантирует сотрясение мозга, травмы позвоночника, переломы.Небольшие морозы и снегопады привели к большому количеству дорожных происшествий. Некоторым водителям и их пассажирам повезло —. А некоторым — нет.Утром в минувший четверг у села Новоникольское Данковского района случилась жуткая по последствиям авария:и столкнулся с автобусом «ПАЗ». По предварительным данным, водитель «Мерседеса» не справился с управлением. Два его пассажира погибли на месте, еще девять человек, среди них и водитель микроавтобуса, были доставлены в Данковскую ЦРБ. Все они — работники воронежской компании, занимавшейся ремонтом дорог в нашем регионе. В пятницу— один из пострадавших умер в больнице.По данному факту возбуждено уголовное дело — произошедшее на дороге квалифицировали по ч. 5 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).Как она тонка, эта грань между «Ура, снег пошел!» и «Капец, сколько снега навалило!» В те дни, когда в Липецке заметает дороги, более чем на треть увеличивается число ДТП. Вот уже две недели то снег, то оттепель (в минувший понедельник) не дают расслабиться МБУ «Управление благоустройства Липецка».Технику к зиме управление подготовило еще полтора месяца назад, а поэтому первый снегопад встретило во всеоружии. В этом году, например, у МБУ появилось 15 новых спецмашин, купленных за счет безвозмездной субсидии областного бюджета (по лизингу к концу года планируется купить еще три коммунальные дорожные машины на базе шасси «КамАЗа»). Но больше железа предприятию нужны люди: по состоянию на 1 декабря МБУ не хватало 60 водителей. Поэтому часть малой коммунальной техники, предназначенной для уборки тротуаров, пока стоит в гараже.Но уже забрезжил лучик надежды:. Уборщики территорий будут получать до 36 400 рублей, водители — до 70 тысяч. Это почти вдвое больше, чем они получают сейчас. Новые зарплаты будут начислены уже в декабре. Об этом на своей оперативке в понедельник сообщила глава города Евгения Уваркина. И уже на этой неделе на новую зарплату в МБУ устроились три новых водителя.Для уборки и вывоза снега с городских окраин управление благоустройства собирается нанять сторонние организации.. Подрядчиков для частного сектора мэрия подыщет на торгах. МБУ таким образом надеется привлечь не менее пяти единиц тяжелой техники, 40 самосвалов, 15 погрузчиков.. В понедельник старые тополя упали на «Тойоту» и на козырек подъезда во дворах улицы Папина. В то же день. Дом осмотрели представители городского департамента ЖКХ и управляющей компании «Спутник». Как выяснилось, переполох поднялся напрасно: трещина оказалась температурным швом между подъездами, который делают для защиты железобетонных конструкций от деформации из-за изменения температур: летом он расширяется, а зимой сужается. В обычной ситуации на него просто не обращают внимания.Помните, как такой же деформационный шов, замеченный на Октябрьском мосту, переполошил всех вечером 20 февраля 2021 года?. А оказалось, что этот самый шов закатал асфальтом подрядчик. И асфальт в мороз взял и лопнул!Но вернемся к нашим «управляшкам». Их руководителям очень не нравится это слово, введенное в оборот экс-мэром Гулевским. Но обижаться они должны только на себя. На этой неделе GOROD48 посчитал, что. Стоит ли удивляться, что во дворах в снежном месиве вязнут детские коляски, старики, автомобили?. И поставила жесткий ультиматум: к середине следующей неделе предоставить департаменту ЖКХ поименный список дворников с указанием их зарплат и закрепленных за ними домов. Все эти данные с выходом на место проверят работники управ. И тем, кто ввел городскую администрацию в заблуждение, придется несладко.Сейчас в штате всех управляющих кампаний — 1 204 дворника. Много это или мало? Если взять расчет 3 200 многоквартирных дома, то выйдет, что в среднем один дворник убирает 2,6 дома. Ну, почти три. Кстати, у 20 «управляшек» из 80 количество домов на одного человека с метлой и лопатой стремится к бесконечности. И эти данные мэрии предоставили сами «управляшки»! Сразу становится понятно, почему во дворах многих домов снег на прошлой неделе не убирали ни разу. Очевидно, «управляшки» работают по принципу известной песни: «Снег — это же вода, растает и уйдет с нашего двора».Впрочем, даже наличие техники и дворников — не панацея от нечищеных пешеходных дорожек и проездов во дворах. В Липецке есть две УК, у которых — по три трактора: «Привокзальная» и «Слобода». У одной из них 42 дворника, у другой — 40. В среднем, по одному — на два дома. Но они обе с УК «Комфорт -Л», «Малахит» и «ЦКО» попали в пятерку антилидеров по уборке снега в рейтинге департамента развития территорий.— Вопрос, зачем такие УК? Кто-то имеет хоть каплю совести? А где прокуратура? Ведь это равносильно автобусу без водителя! Отбирайте лицензии! Как можно их вообще выдавать, когда у них ничего нет? — возмутилась— Когда травмированные будут у мэрии отсуживать деньги за травмы миллионами, тогда и начнут посыпать и убирать, — считает— Вы ещё в шоколаде живете!!! У нас в Сызрани один дворник на 7 многоквартирных домов и 18 единиц спецтехники, на весь город, в котором 160 тысяч жителей, — позавидовал липчанамЗавидовать нечему. Некоторые дворы у нас — как после бомбежки. Причем не всегда на окраинах. Грязная мусорка, разбитые дороги, сломанные заборы, аварийные деревья и вечная лужа — все это находится в первом дворе на площади Победы. Обслуживают четыре дома, для которых этот двор общий, УК «Маяк» и УК «Проспект». И этот двор, судя по вмерзшей в снег листве, не видел дворника с середины осени.— вздыхает пенсионерка Вера Фомина, жительница дома №2 по улице Гоголя Вера Фомина, которая как может облагораживает двор, но никак не может сделать из него конфетку. Помогает ей в этом «доброволец» Игорь, дворник ближайшей «Пятерочки». После основной работы этот тимуровец делает то, что может — и деревья сажает, и убирает, и немощным бабушкам по магазинам и аптекам ходит. И все за так, по доброте душевной. А руководство «управляшек» исправно собирает с жильцов деньги.В качестве постскриптума к этой истории можно привести предложение мэрии управляющим компаниям присоединятся к двум программам — «Мой двор» и «Ремонт двора». Последняя предполагает 90-процентное софинансирование расходов на латание ям, обновление качелей, замену мусорных контейнеров и снос сухостоя. Все то, что нужно липецким несчастным дворам. А пока чтоВ понедельник. Она упала с высоты11 этажа. Позже силовики сделали еще одну страшную находку:. Супруги оставили предсмертную записку. В ней написано, что они ушли из жизни добровольно из-за долгов.«РИА Новости» выяснили:. В рейтинге способности населения регионов накопить миллион наша область оказалась на 39-м месте. А по данным Липецкстата, самые высокие зарплаты — у металлургов, химиков, финансистов и страховщиков. Средняя зарплата по региону — 50 419 рублей, на 11,6% больше, чем за первые девять месяцев 2022 года. Меньше всего (от 40% до 68% от среднеобластного уровня) зарабатывают текстильщики, мебельщики, кожевники, рыбоводы, работники гостиниц и предприятий общепита.— У меня зарплата 21 тысяча в месяц, стаж работы — 38 лет. Дайте мне среднюю хоть, — взвыл— Педагог, педагоги только одним репетиторством могут 40 в месяц делать, — ответил ему— спросили мы у людей на улицах. Оказалось, что от 40 000 до 200 000 рублей.Во вторник в Липецке прошли итоговые публичные слушания проекта городского бюджета-2024. Как следует из наших наблюдений, это никому не нужная говорильня, так как все уже предрешено с росписью постатейно всех расходов. На слушания пришли всего 78 человек: депутаты и чиновники, почетные граждане и члены Молодежного парламента, сотрудники аппарата горсовета. Непосредственно горожан, как говорится, с улицы, было раз, два и обчелся.Впрочем, было весело, ведь участники слушаний цитировали Владимира Высоцкого и киношного Мюллера. А члены Молодежного парламента, странного органа, с которым все носятся как с писаной торбой, среди прочего предложили установить биотуалеты на конечных остановках автобусов и наклеить на всем общественном транспорте герб Липецка.Департамент транспорта мэрии сделал. Электротранспорт заменит автобусы на 7-м маршруте, а у жителей Опытной станции появится возможность попасть на 9-й микрорайон через Лебедянское шоссе и Товарный проезд, улицы Циолковского, Космонавтов и Вермишева.Электробусы Липецку достались по федеральной комплексной программе развития городского наземного электрического транспорта. А вот, на 400 миллионов больше, чем в этом, за счет, главным образом, нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Так что чем больше нам перепадает денег из федерального бюджета, тем лучше.На следующий год запланирован ремонт 34 дорог общей длиной 32 километра. Самым сложным объектом следующего года вице-мэр Николай Дергунов назвал ремонт Воронежского шоссе, где в районе развлекательного комплекса «Славянский» постоянно возникают заторы. Проблемным может стать ремонт улицы Циолковского, где одновременно с ним компания «Мовиста» по концессии будет менять старые трамвайные рельсы на новые. На такое решение в мэрии пошли специально, чтобы сделать все работы за год, а не за два, как предполагалось ранее. А вот улицу Стаханова отремонтируют не всю, а только от ее начала до улицы Катукова. Как только та же «Мовиста» проложит новую трамвайную ветку от улицы Катукова до Воронежского шоссе, будет отремонтирована та часть улицы Стаханова, где уложат рельсы — электротранспорт пойдет не по выделенной полосе, а по оси этой улицы.Четыре из них — через реку Липовка на улицах Советской, Октябрьской, Первомайской и Фрунзе, пятый — на улице Студеновской. Также в реконструкцию во второй половине следующего года может попасть Октябрьский мост. «Наша задача реконструировать мост так, чтобы он простоял еще столько же, чтобы мы о нем больше не вспоминали», — сказал Николай Дергунов.А еще во вторнику бывшего заводоуправления ЛТЗ. С 29 ноября по этой улице возобновили движение общественного транспорта.— Месяц закапывали. Вот это темпы, учитесь» Забором огораживали, экскаватор, трактор, перекрытие дороги, каков размах, — саркастически прокомментировал это событие один из нашей читателей.в мессенджере Telegram. С сентября мошенники завели фальшивые аккаунты нескольких десятков липецких чиновников. Теперь вот пришла очередь Евгению Уваркиной.В понедельник. Все оказалось намного банальнее: причиной вспышки и громкого «бум!» стало повреждение линии электропередач из-за непогоды.. Подрядчик «Квадры», компания «ЭнергоСеть», в морозы и снег криво и косо продолжает восстанавливать благоустройство на площади Победы в месте своих осенних раскопок. В мэрии сообщили, что не примут такую работу, но рабочие продолжили свой маниакальный труд.В последний день осени. Может, в таком возрасте пора пересесть на автобус?